Знищили майже 50 росіян: під Торецьком українські бійці зачистили від окупантів приватний сектор

Українські військові продовжують стримувати наступ російських загарбників, завдаючи противнику втрат серед особового складу. Цього разу нашим бійцям вдалося зачистити приватний сектор під Торецьком.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" у телеграм-каналі "Хортицький вітер". Там оприлюднили кадри, на яких видно знищення ворога.

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Як зачищували приватний сектор під Торецьком

У четвер, 6 березня, бійці повідомили, що сили роти розвідки спеціального призначення 12 бригади спеціального призначення НГУ "Азов" зачистили від окупантів приватний сектор під Торецьком Бахмутського району Донецької області.

Зокрема, у ході операції було ліквідовано майже півсотні окупантів, трохи менше взводу взято у полон,

– ідеться у повідомленні.

Також, згідно з оприлюдненою інформацією, за час роботи українських спецпризначенців по ворогу вдалося евакуювати декілька десятків цивільних людей разом з їхніми домашніми улюбленцями.

Зачистка під Торецьком: дивіться відео

До слова, нещодавно українські військові завдали удару по тренувальному полігону росіян на Херсонщині у відповідь на атаку на полігон "Новомосковський". Відомо, що внаслідок удару було ліквідовано 30 російських окупантів.