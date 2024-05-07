Полку "Азов" 5 травня 2024 року виповнилось 10 років. Бійці увесь цей час протистоять російському вторгненню, тож закликають доєднуватись до них.

Капітан Андрій Ігнатюк (Спайдер), нині начальник Хорунжої служби "Азова", а колись доброволець, що одним із перших вступив до лав "Азова", закликав у розмові з 24 Каналом доєднуватись до них. Адже, за його словами, наше суспільство не винесло урок, що війна не закінчиться швидко.

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Спайдер закликав доєднуватись до "Азову"

Військовий розповів, що від того, що українці зараз будуть уникати служби, стає тільки гірше. Адже Кремль лише посилює наступ і жене на фронт тисячі своїх мобілізованих.

Ми, наприклад, зробили все, що від нас залежить, для того, щоб зберегти якусь частину України. І ми стягували на себе війська не для того, щоб собі піар зробити. Ми робили це тому, що це був у першу чергу наш обов'язок. Тому і суспільству вже треба вирішити, чи живемо ми заради нашої країни. І трішки зібратися із силами, вирішити та піти на службу. Тому що чим раніше вони зараз підуть, тим швидше підготуються. Адже за 2 роки ті, хто служать, просто вимучені фізично і морально, їм теж потрібна заміна,

– пояснив військовий.

Андрій Ігнатюк додав, що краще самому обрати та потрапити в колектив дружній, вмотивований, де кожен стоїть один за одного горою, де всі постійно хочуть розвиватись, де кожен шукає нові, кращі методи для того, як зберегти життя своїм людям та як завдавати більше ураження противнику.

"Азов" має власний рекрутинг