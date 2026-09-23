Захисник Маріуполя Олександр Кузьменко з позивним "Пако" в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, як його "лікували" після важкого поранення ноги в полоні.

Як "лікували" поранення?

Кузьменко отримав вогнепальне поранення ноги під час оборони Маріуполя. Куля спричинила перелом стегнової кістки, однак у полоні необхідної операції військовий так і не отримав.

Замість повноцінного лікування йому близько місяця давали антибіотики. Кулю при цьому не діставали.

Вони думали, що мені треба зробити операцію, накласти гіпс. Потім сказали: якщо пощастить, тебе обміняють, тоді вже вдома будеш лікуватися,

– розповів Кузьменко.

Зрештою військовий провів у полоні з кулею в нозі весь час до обміну. Лише після повернення в Україну її видалили.

Нога була коротшою на 9 сантиметрів. Коліно було в контрактурі,

– зазначив військовий.

Українські лікарі розпочали тривалу реабілітацію. Згодом Кузьменко знову зміг ходити, а різницю в довжині ніг вдалося зменшити до 5,5 сантиметра.

Водночас відновлення ще не завершене – військовому надалі потрібні операції. Попри це, після реабілітації він повернувся до служби у 12-й бригаді "Азов".