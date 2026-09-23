Про це боєць розповів в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу.

"Прокурор просив 25 років, мені дали 25"

Після виходу з "Азовсталі" Олександр Кузьменко потрапив у російський полон. Там він отримав так званий вирок на 25 років. Військовослужбовець наголошує, що справа проти нього була сфабрикована, а звинувачення ґрунтувалися на свідченнях, які з нього вибили під примусом.

Суд – це була звичайна постанова. Адвокат, який в мене був, був фіктивний. Під час засідання він грав в телефонну гру, дочекався вироку, встав і вийшов,

– розповів "Пако".

Прокурор вимагав для нього 25 років позбавлення волі. Зрештою суд призначив йому саме такий термін.

Повне інтерв'ю "Пако": дивитись відео

"Вся моя справа придумана від початку до кінця"

За словами захисника Маріуполя, його справа не мала реальної доказової бази. В ній не було ані жертв, ані доказів його вини.

Кузьменко також зазначив, що подібні судові процеси проти українських військовополонених у Росії не є поодинокими. Людей можуть судити повторно, висуваючи проти них нові звинувачення.

Військовий розповів, що йому, зокрема, приписали нібито наказ про розстріл цивільних у Маріуполі.

За словами Кузьменка, ця справа була "придумана за 10 – 15 хвилин".

Проти бійців "Азову" російська сторона переважно висуває звинувачення, пов'язані з тероризмом, убивством, спонуканням до вбивства та нібито знищенням цивільної інфраструктури.

Після обміну і звільнення з полону, який тривав 2,5 роки Кузьменко продовжив відновлення після важких поранень та згодом повернувся до служби.