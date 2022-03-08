В Азові заявили, що окупанти скинули бомби на установи Міжнародного Комітету Червоного Хреста

Окупанти у Маріуполі скинули бомби на установи Міжнародного Комітету Червоного Хреста та українського філіалу Червоного Хреста. Це сталося 8 березня.

Росія скинула 2 бомби. Ворог зруйнував житлові будинки та торговельний центр.

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Скинуто дві бомби на установи Міжнародного Комітету Червоного Хреста та українського філіалу Червоного Хреста. Інформація про кількість жертв уточнюється,

– мовиться у повідомленні.

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