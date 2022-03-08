В Азові заявили, що окупанти скинули бомби на установи Міжнародного Комітету Червоного Хреста
8 березня 2022 , 18:36Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Азов – Маріуполь"
Окупанти у Маріуполі скинули бомби на установи Міжнародного Комітету Червоного Хреста та українського філіалу Червоного Хреста. Це сталося 8 березня.
Росія скинула 2 бомби. Ворог зруйнував житлові будинки та торговельний центр.
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Скинуто дві бомби на установи Міжнародного Комітету Червоного Хреста та українського філіалу Червоного Хреста. Інформація про кількість жертв уточнюється,
– мовиться у повідомленні.
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