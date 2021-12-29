В Азовському регіоні оголосили надзвичайний рівень небезпеки

Рятувальники попередили про ускладнення погодних умов в Азовському регіоні. Вночі та вранці 29 грудня там буде надзвичайна ожеледь, а вдень – ожелелиця.

Такі погодні умови прогнозують, зокрема, на узбережжі Азовського моря в Донецькій області. А також – у порту міста Маріуполь.

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Оголосили червоний рівень небезпечності

Протягом ночі в Азовському регіоні утворилася надзвичайна ожеледь. Це означає, що на дротах та деревах інтенсивно намерз товстий шар льоду – понад 40 міліметрів. Протягом 29 грудня на дорогах прогнозують ожеледицю, тож водіям слід бути обережними. Рятувальники оголосили у регіоні ІІІ рівень небезпечності – червоний (найсерйозніший). Вони застерегли, що такі погодні умови можуть стати причиною тривалого припинення руху транспорту.

Україна оговтується від наслідків негоди

Напередодні, 28 грудня, низку областей України накрили сильні снігопади. Рятувальники відбуксували понад 150 транспортних засобів, серед них – 23 карети швидкої медичної допомоги.

Складною була ситуація на Кіровоградщині, Харківщині та у Запорізькій області. У низці аеропортів скасували або перенесли авіарейси. У містах буливеличезні затори, ускладнений рух був й на трасах.

III рівень небезпечності означає, що погодні умови – вкрай небезпечні. Вони можуть створити загрозу життю людей, призвести до масштабних пошкоджень інфраструктури.



Рятувальники витягують авто зі снігу / Фото ДСНС