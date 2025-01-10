Робота з ветеранами в Україні: чи варто опиратись на досвід США

У вересні у бригаді "Азов" створили патронатну службу для військових та членів їхніх родин, яка має назву Азов.Супровід. Керівниця цієї служби поділилась своїми думками стосовно роботи із ветеранами.

Керівниця Азов.Супровід Ріна Рєзнік у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла, як там використовують опрацьований досвід США та Ізраїлю у роботі із ветеранами. Вона наголосила, що службі наразі 4 місяці, тому процес тільки йде.

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У США є культура вдячності

За словами Ріни Рєзнік, досвід ветеранської політики в США – дуже довгий. Тому у них дуже добре продумана політика меморіалізації пам'яті загиблих військових, підтримка ветеранів і їхнього здоровʼя, соціальні гарантії.

А ще там насправді велика культура вдячності серед суспільства до військових, яка у нас поки що так не сформована,

– додала вона.

Водночас, попри це, все одно є проблеми, тобто цього недостатньо. Керівниця Азов.Супровід пояснила, що їхній досвід показує нам, що просто не буде, адже там це ще й питання набагато меншої кількості населення, ніж у нас.

І насправді у Штатах існує велика проблема з самогубствами ветеранів, розлученнями, залежністю від наркотиків і тим, що вони залишаються без дому. Навіть якщо до армії вони були фінансово забезпеченими людьми. На жаль, багато хто з них не знає, що робити після армії. Але від цього інша частина суспільства США буде не так сильно залежати, як у нас,

– зазначила Рєзнік.

Не вистачає психотерапевтів

Варто враховувати, що наші військові і ветерани – це люди переважно до 60 років, це економічно спроможна частина населення. Саме це створює величезні ризики для державного сектору, для сектору приватного підприємства.

Тому зараз ми багато інформаційно працюємо, аби доносити, що працювати з ветеранами – важливо. Бо образ ветерана у нас і так доволі адекватно сформований. Але в країні не вистачає психотерапевтів і психіатрів,

– наголосила керівниця служби.

Військових психіатрів та психотерапевтів взагалі майже немає. За її словами, в Україні їх ніколи не вистачало, завжди було мало доказових і розумних спеціалістів, які б спиралися на дійсно професійні і дієві методи, а також багато хто з них виїхав за кордон.

Тому виходить, що кількість людей, які потребують таких спеціалістів, сильно зросла, а кількість спеціалістів зменшилася.

Час очікування бійця на допомогу у хорошій психоневрологічній клініці становить 2 – 3 тижні, а іноді навіть довше.