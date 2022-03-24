"Азовці" ефектно знищили техніку окупантів: відео ювелірної роботи

Українські військові з полку "Азов" не дають ні хвилини відпочинку окупантам в Маріуполі. Вони завдали ефектного удару по техніці окупантів.

Відповідне відео опублікували на сторінці полку "Азов" в телеграмі. Влучний постріл з міномета знищив одразу кілька вантажівок окупантів.

Важливо Їхали напролом – пощастить, не пощастить, – евакуація з Маріуполя очима містян

Мінометники полку Азов продовжують знищувати ворогів. Захисники Маріуполя прицільним пострілом з міномета вивели з ладу 1 ББМ та 3 вантажівки окупантів, – пишуть військові.

Військові акцентують: вони спеціально стріляють влучно та прицільно, щоб не руйнувати житлові будинки. Росіяни ж діють зовсім навпаки: нищать все, що тільки можуть.

Як військові з "Азову" знищили техніку окупантів в Маріуполі: дивіться відео

Нагадаємо, у Маріуполя досі надзвичайно складна ситуація. Окупанти цинічно обстрілюють місто, яке зараз переважно в руїнах. Вони ще й не дають евакуювати людей зеленими коридорами на неокуповану територію України та зробити доставку гуманітарної допомоги. Росіяни обстрілюють евакуаційні колони, які намагаються виїхати з Маріуполя.

Нещодавно рашисти взагалі почали насильно вивозити маріупольців. Людей привозять у так звані "фільтраційні табори", де опісля "розподіляють" у віддалені міста Росії.

Додамо, 24 березня вулицями Маріуполя їздять окупанти, які брешуть в гучномовець, що Запоріжжя вже не приймає біженців, тому єдиний вихід – їхати в Росію. Це свідома дезінформація!

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