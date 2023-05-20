Росія демонізувала нас, – "Тавр" про необхідність якнайшвидшого повернення азовців з полону

Рік тому, 20 травня 2022-го, останні захисники "Азовсталі" склали зброю та вийшли з території заводу за наказом вищого керівництва країни. Частина полку "Азов" вже звільнена з рук окупантів, проте ще близько 700 – і досі у ворожому полоні.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу начальник штабу полку захисників Маріуполя майор Богдан Кротевич "Тавр" пояснив, чому важливо звільнити азовців з російського полону. За його словами, військовослужбовці полку "Азов" – у зоні найбільшого ризику.

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Азовці перебувають у полоні уже рік

Неодноразово говорили про те, що азовців необхідно якнайшвидше звільняти з російського полону. Ще до початку повномасштабного вторгнення кремлівські пропагандисти усіляко оббріхували українських захисників. Згодом, у серпні 2022 року, російська диктатура заявила, що визнала полк "Азов" буцімто "терористичною організацією".

Окупанти довгий час "демонізували" українських захисників, а тому "Тавр" підкреслює – полон для азовців небезпечний.

Азовці знаходяться в найбільшій зоні ризику, тому що Росія демонізувала наш підрозділ. Бойові дії "Азову" показали, що ми найефективніший підрозділ в Україні (по деяких виданнях і у світі). Тому кожен повернений азовець – це великий плюс в боєздатність української армії,

– заявив "Тавр".

Рішення здатися у полон було надскладним

Повну статтю про рік полону бійців з "Азовсталі" читайте наступного тижня на сайті

"Тавр" також розповів, що рішення здатися у російський полон було одним з найскладніших. Кротевич пригадує, що бійці у той момент розуміли – як тільки вони складуть зброю, то від азовців більше нічого не залежатиме.

"Оскільки наш ворог – Росія, ми розуміли й те, що домовленості з високою ймовірністю можуть бути порушені. Стосовно гарантій української держави та влади, теж зрозуміло, що вони були у схожій ситуації", – зазначив майор.

Кротевич розповів, що командири дуже довго вели перемовини з росіянами. Спочатку намагалися домовитися евакуювати поранених, адже на "Азовсталі" не було вже жодних ліків і навіть бинтів. Натомість у полон повинні були здатися командири. Росіяни цинічно відкинули пропозицію і заявили – або у полон здаються всі, або ніхто.

Пригадуючи та аналізуючи події минулого року, "Тавр" стверджує, що рішення здатися у полон було дуже складним, але правильним.

"Я впевнений, що ми повернемо всіх оборонців Маріуполя, вони відновляться і повернуться до своїх сімей. Вони на це заслуговують більше, ніж будь-хто", – заявив азовець.