Азовці, попри складну ситуацію, за 2 доби знищили 3 танки, 2 БМП і БТР росіян у Маріуполі

Ситуація в Маріуполі стала критичною. Але навіть попри це його оборонці нищать російських загарбників.

Зокрема, про втрати, які завдали російським окупантам, повідомив полк "Азов". Його бійці разом із морською піхотою, прикордонниками та іншими підрозділами воюють за Маріуполь.

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Незважаючи на надскладну ситуацію, полк "Азов" за останні дві доби знищив: 3 танки, 2 БМП та БТР,

– мовиться у повідомленні.

Коротко про ситуацію в Маріуполі

Місто перебуває в блокаді російських військових. За нього в оточенні борються українські захисники з батальйону "Азов", морпіхи та інші. Ситуація складна, в Маріуполі залишається приблизно 100 тисяч людей. Там гуманітарна катастрофа, місто знищене обстрілами росіян.

Деякі люди ховаються на заводі "Азовсталь" і поки не можуть його покинути, як пояснили наші військові. Адже не було підтвердження третьої сторони.

З Маріуполя вдалося евакуювати людей: дивіться відео