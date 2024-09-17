Азовці видали себе за розвідку ВДВ і вийшли на позиції росіян: деталі блискучої операції

Українські військові 12 бригади спеціального призначення "Азов" показали відео, як вони видали себе розвідку ВДВ і вийшли на позиції росіян.

Українські військові бригади "Азов" розповіли, що видали себе за росіян та нібито "висварили" окупантів за те, що вони сидять без рацій та автоматів. Загарбники повірили азовцям та все їм розповіли.

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Що відомо про операцію

Ми ледве вас не застрелили. Подумали, що ви – ук**пи (українці – 24 Канал),

– сказав азовець росіянам.

У відповідь вороги виправдовувались та пояснювали, що вони не зрозуміли, хто перед ними.

Азовці розповіли, що вони нібито "розвідка ВДВ", тобто повітряно-десантних військ Росії.

Росіяни їм повірили та розповіли, що вони подумали буцімто перед ними українці, однак тепер вже все "зрозуміли".

Наші військові навіть пригостили окупантів шоколадкою й ті остаточно повірили в те, що говорять зі "своїми".

Один з російських загарбників розповів, що він автомат п'ятий раз в руках тримає. Також вороги скаржились азовцям та розповідали про все.

Блискуча операція азовців: дивіться відео

Врешті азовці взяли росіян у полон та показали відео.

Азовці показали вже полонених росіян: дивіться відео