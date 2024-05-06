"Редіс" завжди зі своїми бійцями, – воїни "Азову" розповіли про формування традицій бригади
Легендарній бригаді "Азов", яка боронила Маріуполь виповнилось 10 років. Бійці розповіли про те, як були сформовані правила та колектив.
Святослав Сірий із позивним "Хоробрий", артилерист бригади, у ексклюзивному тексті 24 Каналу розповів, що колектив, як і міцні правила "Азова", будувалися роками. Усі захисники наголошують, що це чи не найперше заслуга командування, яке не сидить десь далеко в кабінетах, а бере участь у боях разом зі своїми бійцями.
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"Азов" має унікальні традиції
Боєць наголосив, що командир Бригади Редіс завжди зі своїми бійцями, його завжди видно.
І саме він задає такий темп руху "Азова". Це дуже важливо,
– сказав Хоробрий.
Окрім того, "Азов" має унікальні власні традиції, які тепер починають наслідувати й інші підрозділи. Одна з найвідоміших – це вшанування пам’яті загиблих побратимів, коли бійці збираються біля азовського кургану з мечами.
Як каже інший боєць, Андрій Ігнатюк із позивним "Спайдер", служба якого якраз і полягає у тому, щоб підтримувати традиції бригади, вони нагадують про нашу ідентичність.
Це більше від серця, аніж просто від розуму. І це робиться для того, щоб пам'ятати своїх хлопців, які загинули. Тому що вони зробили дуже багато і заслужили місце в історії. І я вважаю, що просто поставити прапор на могилі – недостатньо,
– додав він.
"Редіс" закликав США скасувати заборону передавати західну зброю "Азову"
- Командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, полковник Денис "Редіс" Прокопенко закликав США зняти заборону на військову допомогу "Азову". Він наголосив, що заборону запровадили ще у 2017 році, й після повномасштабного вторгнення Росії її так і не скасували.
- Про це командир написав на своїй сторінці у фейсбуці. Він наголосив, що делегації "Азову" гідно приймають у різних країнах світу, втім стереотипне обмеження й досі є в американському законодавстві.
- Командир "Азову" наголосив, що у західних ЗМІ формували ставлення до підрозділу під впливом московської пропаганди. У цьогорічному законопроєкті про оборонні асигнування й досі лишається поправка про заборону передачі західної зброї бійцям "Азову", тому Прокопенко закликав уряд США скасувати заборону.