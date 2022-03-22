На АЗС у Миколаєві спалахнула пожежа через обстріл окупантів: троє загиблих

Вчора, 21 березня, рашисти обстріляли автозаправну станцію в Корабельному районі Миколаєва площею 10 квадратних метрів. На місце виїхали рятувальники, які ліквідували пожежу.

За інформацією ДСНС, від отриманих поранень загинули троє чоловіків. Крім того, постраждала одна жінка.

До теми Російські окупанти підірвали авто Служби порятунку Київщини

Жінку доправили до лікарні

"До прибуття рятувальників каретою швидкої медичної допомоги її доставили до лікувального закладу", – повідомили у відомстві.



Через розстріл АЗС окупантами на ній спалахнула пожежа / Фото ДСНС

До слова, швейцарські вогнеборці вирішили допомогти своїм українським колегам. Вони заявили, що вантаж відправлять в найближчі кілька тижнів.

Зверніть увагу – Внаслідок російського обстрілу стався витік аміаку на "Сумихімпромі": дивіться відео