Коли почнеться бабине літо

Вересень в Україні був по-літньому теплим. Подекуди температура навіть перевищила +30 градусів. Однак, бабиного літа цієї осені ще не було.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха пояснила, коли ж почнеться бабине літо.

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Бабине літо 2024

Експертка наголосила, "бабине літо" – це народна термінологія. У синоптиків немає такого визначення.

Птуха пояснила, що з метеорологічної точки зору ті процеси, які люди називають бабиним літом, можемо фіксувати тоді, коли восени настав певний період похолодання, знизилася температура або навіть були перші заморозки. Опісля знову почався період теплої, сонячної й спокійної погоди.

Тепло, яке було у вересні, – ніяке не бабине літо. Це повноцінне метеорологічне літо, що продовжилося. У нас вийшов ще +1 місяць,

– зауважила Наталія Птуха.

Додала, чи буде бабине літо в цьому році в такому класичному розумінні, – подивимося.

Якщо буде якесь чергове підвищення, антициклон, якщо пощастить і це буде в поєднанні з відносно теплою повітряною масою, тоді це можна буде назвати бабиним літом,

– підкреслила синоптикиня.

До речі, за прогнозом Укргідрометцентру, у жовтні середня місячна температура повітря передбачається в межах +7 – +13 градусів, що на 1 – 1,5 градуса вище за норму.