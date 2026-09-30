Коли можуть початися заморозки та чи чекати ще "бабиного літа" в жовтні: інтерв'ю про погоду в Україні з Птухою

Погода в Україні у жовтні 2026 року – Наталія Птуха розповіла, чи буде похолодання, коли вдарять перші заморозки, чи варто очікувати дощів і коли в Україну може повернутися тепло.

Вересень уже майже позаду, тож до нас наближається уже другий місяць осені. Жовтень традиційно може бути мінливим – від теплих і сонячних днів до перших відчутних проявів прохолодної погоди.

Якою буде погода у жовтні, чи варто очікувати на похолодання, дощі, сніг та перші заморозки та чи можливе повернення тепла – в інтерв’ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Якою буде погода найближчими днями?

Яких умов варто очікувати найближчим часом і чи будуть якісь зміни у короткостроковій перспективі?

Зараз на території України у синоптичному плані впливає поле високого атмосферного тиску, тобто антициклон, який забезпечує для більшості областей спокійну та здебільшого малохмарну погоду, без опадів. Хіба що у середу, 30 жовтня, у Приазов’ї та Криму місцями можливий короткочасний дощ протягом дня.

У четвер, 1 жовтня, подібні погодні умови збережуться, оскільки на південний схід від території України, зокрема в районі Чорного та Азовського морів, а також дещо південно-східніше, сформувалося локальне поле низького атмосферного тиску.

Тому атмосферні фронти, пов'язані з ним, частково зачіпатимуть наші південно-східні регіони. Тому там може бути дещо більше хмарності у супроводі з короткочасними дощами протягом найближчих двох днів.

Якщо говорити про температурні показники, то ночі очікуються досить свіжі, у більшості області буде близько +3…+9 градусів. Водночас у південній і південно-східній частинах можливе підвищення до +12 градусів. А ось у Карпатах у нічні години навіть можливе зниження до 0 градусів.



В Україні наразі переважає тепла погода / Unsplash, Alexas Fotos

Попри це, денні години ще залишатимуться комфортними, очікується +15…+21 градусів по території України. Але також будемо ще спостерігати за цим, тому що зараз багато залежить від хмарності.

У нас утримується помірно тепла повітряна маса, а вдень, коли є сонячне світло, повітря додатково прогрівається. Саме тому вдень маємо такі комфортні температурні показники.

Але вночі, попри помірно теплу повітряну масу, вже відчувається осінній характер погоди. Тому за відсутності хмарності відбувається інтенсивніше вивільнення тепла, яке накопичилося протягом дня.

Таким чином, уночі температура становитиме близько +3…+9 градусів. Це варто враховувати, обираючи ранковий гардероб.

Чи накриє Україну різке похолодання?

Чи затримається поточне денне тепло, або ж, навпаки, очікувати похолодання?

Все ж таки з 1-го жовтня, навіть доцільніше сказати з 2-го, є певна тенденція до незначного зниження температурних показників. Це здебільшого спричинено зміною повітряної маси, оскільки надійде вже трохи прохолодніше повітря.



Надалі можливе певне зниження температур / Unsplash, Martin Wemyss

До того ж зараз інтенсивно скорочується тривалість дня. Буквально на кілька градусів температура буде нижчою, але вночі це, звичайно, відчуватиметься сильніше. Тому вже 3 – 4 жовтня уночі матимемо лише близько +1…+6 градусів тепла по території України.

Чи вдарять в Україні заморозки?

Яка ймовірність того, що незабаром до нас повернуться більш серйозні зниження температури, враховуючи вищезгадане незначне похолодання?

Важливо зауважити, що особливо у північно-східних областях, а подекуди локально й на іншій території України, зокрема там, де є місцеві зниження рельєфу, можливі локальні заморозки. Але поки що вони будуть лише на поверхні ґрунту.

Тобто це не заморозки у повітрі й не стихійне явище. Однак уже треба бути готовими до того, що з 3 жовтня можуть ночі можуть бути прохолоднішими.



Наразі заморозки можливі лише на поверхні ґрунту / Unsplash, Johannes Ovegur

Водночас удень відчутного зниження температури не очікується. Вона опуститься лише на кілька градусів і в більшості регіонів становитиме +13…+18 градусів. Лише на Сході країни буде прохолодніше – +10…+15 градусів.

Чи є такі умови звичними для жовтня?

Це досить типова погода для жовтня, адже це місяць, коли нерідко вже бувають заморозки. Жовтень – це середина осені, перехід до більш прохолодних погодних процесів, тому така ситуація є цілком нормальною.

Коли чекати "бабиного літа"?

Як ви вже сказали, невдовзі у нас очікується зниження температур, але чи можливе надалі повторення "бабиного літа" у жовтні?

"Бабине літо" – це народна назва періоду антициклону, який зараз впливає на нашу територію. Це період спокійної, сонячної погоди з теплими осінніми днями. Але це лише чергування погодних процесів: то антициклон, то циклони з дощами та хмарами.

Такі зміни відбуваються протягом усього року з певною періодичністю. Наприклад, зараз у нас антициклон, а потім можуть відбутися зміни й початися інші погодні процеси. Восени це дещо яскравіше відчувається, адже хочеться, щоб такі антициклони нагадували про літнє тепло.

Тому в народі й почали називати період антициклональної, спокійної погоди, коли вона поєднується з помірно теплою повітряною масою та комфортними температурами, "бабиним літом". Але це більше народна назва.



"Бабиним літом" називають періоди антициклону / Unsplash, Hermann Wittekopf

Таких періодів антициклональної погоди протягом осені, як і загалом у будь-яку пору року, може бути декілька. Тому й існують різні народні назви – "молоде", "бабине", "старе" літо тощо.

По суті, у вересні, коли відбувається такий синоптичний процес, погода буде теплішою, адже ще недалеко від літа, повітряні маси дещо тепліші, а сонце прогріває інтенсивніше. Якщо ж антициклональний період припадає на жовтень або листопад, погода також може бути комфортною, але температура вже буде на кілька градусів нижчою.

Водночас антициклональні періоди восени, особливо у жовтні – листопаді, зовсім не виключають заморозків. Саме вночі, за ясного неба та спокійної погоди, тепло, яке накопичилося протягом дня, інтенсивніше вивільняється.

Тому заморозки можуть виникати й за антициклону. Так само це може бути 3 – 4 жовтня. Опадів у ці дні ми не очікуємо, але через маловітряну погоду та вже осінню повітряну масу температура вночі знижуватиметься інтенсивніше.

Чи чекати сильних дощів невдовзі?

Як ви вже сказали, подекуди варто очікувати короткочасних дощів, але чи є якісь передумови для повернення серйозних злив?

Поки що передумов для серйозних дощів немає. Хіба що 6 жовтня може почати надходити атмосферний фронт із північного заходу. Але, звичайно, це ще будемо уточнювати ближче до цієї дати – наскільки він до нас дійде та чи не зміниться траєкторія циклону, з яким він пов'язаний.



Сильних злив найближчим часом не передбачають / Unsplash, Florian K

Поки що до 4 жовтня та практично навіть до 5-го включно переважатиме поле підвищеного атмосферного тиску, тобто опадів буде мінімум, очікується більше прояснень. Але через те, що повітряна маса всередині цього антициклону вже трохи може змінитися, нічне вихолодження наприкінці тижня може бути інтенсивнішим.

Чи можливий сніг цього місяця?

Нещодавно на горі Піп Іван випав сніг, проте не затримався надовго. Чи можливе повернення снігу надалі?

Звичайно. Якщо дивитися на кліматичну характеристику жовтня, то опади у вигляді снігу, особливо у високогір’ї, вже цілком можливі. Тому нічого екстраординарного в цьому немає. Сніг у високогір’ї може випадати навіть у вересні, а інколи сніжинки спостерігаються й у серпні.

Архівні дані це підтверджують. Тож для жовтня сніг не є дивиною. Звичайно, під час проходження атмосферних фронтів через територію України, коли змінюватиметься синоптична ситуація, у високогір’ї можлива різна фаза опадів.

Коли саме може з’явитися сніговий покрив, поки що чітко сказати не можемо. Якщо він і випадатиме найближчим часом, то, найімовірніше, довго не затримуватиметься.

Принаймні в найближчій синоптичній перспективі – у межах 10 днів, максимум двох тижнів – немає передумов для такого різкого похолодання, яке могло б забезпечити тривале збереження снігового покриву.

А чи варто очікувати поширення цього по Україні?

Ні, звичайно, поки що таких передумов немає. Тому насолоджуємося цим тижнем. Наприкінці тижня буде трішки тепліше, але вранці вже варто одягатися відповідно до погоди, адже відчуватиметься осіння прохолода.



Серйозного снігу найближчим часом не буде / Unsplash, Pavlo Pavliuk

А вже наступного тижня, можливо, відбудуться певні зміни, пов'язані з проходженням атмосферних фронтів. Тоді вже будемо уточнювати, якими саме вони будуть.

Якою буде погода загалом у жовтні?

Яким буде жовтень в Україні, якщо дивитися на прогноз середньомісячних температур? Чи будуть температури вищими, або ж навпаки – нижчими за кліматичну норму?

Я завжди нагадую, що це не точний прогноз погоди на місяць, а лише середні показники.

Середня температура очікується в межах +6…+12 градусів, що є близьким до норми та відповідає цьому сезону. Місячна кількість опадів очікується на рівні 31 – 77 міліметрів, а у Карпатах – 51 – 101 міліметр, що також у межах норми – від 80 до 120%.

Тобто поки що, за розрахунками наших фахівців і світових прогностичних центрів, аномально теплого чи аномально холодного жовтня ми не очікуємо. Наразі бачимо, що перша декада, для якої вже можемо робити більш точний прогноз, загалом буде в межах норми.



Відчутних відхилень від норми не передбачають / Unsplash, Lyndon Li

Початок жовтня, перші його дні, будуть переважно сухими, а далі можуть проходити атмосферні фронти. Тож подивимося, як розвиватиметься синоптична ситуація протягом осені. Вона досить динамічна, як і навесні, адже це сезони перебудови між холодною та теплою порою року.