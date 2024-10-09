Бабине літо: коли та як довго буде в Україні

Справжня осінь у більшості областей України ще не настала. Досі триває метеорологічне літо.

Коли ж чекати бабине літо й чи буде воно довгим, на брифінгу в Media Center Ukraine розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає 24 Канал.

Дізнайтеся осінь Коли в Україні будуть заморозки

Бабине літо 2024

Синоптикиня наголосила, що бабине літо – суто народний термін. Водночас зауважила, кілька днів у нас спостерігалося зниження температури, осіння погода.

Перед цим подекуди по районах окремих західних областей, Прикарпаття переважно навіть трошечки були заморозки. Буквально одна – дві ночі й тільки на ґрунті, тобто не такі сильні. Однак все одно трохи подих осені ми відчули.

Тож суто за народною термінологією можна сказати щось ось ці дні на цьому тижні можна назвати бабиним літом. Коротеньке. Буквально ці три дні,

– підкреслила Наталія Птуха.

Зверніть увагу! Синоптикиня зазначила, що до п'ятниці в Україні температура буде вищою. Денні максимуми сягатимуть +17 – +24 градусів. Прохолодніше лише на Північному Сході, зокрема, +14 – +19 градусів.

Водночас експертка додала, якщо говорити з синоптичного огляду, у багатьох областях, зокрема, південних, більшості центральних і північних у нас метеорологічна осінь ще так і не настала.

Це коли кілька днів поспіль середня добова температура нижча за +15 градусів. У нас були такі дні, коли середня добова температура була +15 і нижче на окремих метеостанціях, але щоб упродовж тривалого періоду, хоча б 3 або 5 днів, – поки такого не було,

– сказала Птуха.

Втім, зауважила, що осінь все ж таки йде до своєї середини. Все одно вона настане. Очікується, що вже після цього тижня, коли зараз у нас будуть вищі значення температури денні, знову комфортні, з сонечком.

"То ось на вихідних і після них уже буде більш відчутне й більш стабільне зниження температури. Показники будуть наближатися до осінніх значень", – зазначила речниця Укргідрометцентру.