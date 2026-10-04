Потепління до +21: в Україну після заморозків знову прийде "бабине літо"

На початку нового тижня в Україні очікується підвищення температури повітря та прихід чергового "бабиного літа". Показники вдень подекуди піднімуться до +21 градуса, а нічні заморозки на поверхні ґрунту відступлять.

Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Яку погоду чекати після заморозків?

Синоптик пояснив, що наразі погодні умови в Україні визначає блокуючий антициклон Borchert. Він охопив територію від Середземномор'я до Білого моря, затягуючи з північного сходу прохолодне й сухе повітря.

За попередніми прогностичними розрахунками, на початку нового робочого тижня північний атмосферний процес зміниться на південний. Це спричинить надходження тепліших повітряних мас та відчутне підвищення температурного фону.

Нічні показники будуть триматись в межах +3...+8 градусів тепла, а отже заморозки відступлять. У денні години стовпчики термометрів сягатимуть відносно комфортних +16...+21 градуса.

До слова, щонайменше до наступного тижня в Україні зберігатиметься переважно суха погода. Передумов для сильних дощів найближчим часом синоптики не бачать.

Водночас через поступову зміну повітряної маси в антициклоні найближчими ночами може посилитися вихолодження.