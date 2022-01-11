Гори їжі на тарілці та "відбивання" грошей: топ дурнуватих звичок на відпочинку

Туристи є різні. Українські, як і решта, поділяються на безліч типів. Ви вже чули про тих людей, які забирають усі готельні засоби гігієни, халати і капці, так? Тоді ми розповімо вам про інших, не менш цікавих персонажів.

Приготуйтесь до подорожі найрагульнішою відпусткою року у найкращих традиціях. Поїхали? Точніше, полетіли… у Єгипет – в межах нашого матеріалу для гонзо-рубрики "Гріх".

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Всі за одного, один за всіх

Майже кожна відпустка починається однаково. Традиція, так би мовити… Ні, це не банька. Цього разу мовитиметься про аеропорт.

Тільки тут, чекаючи на свій рейс, можна найкраще ознайомитись з людьми – вони супроводжуватимуть вас усю відпустку.

Місія: Забути усі правила етикету

Поруч з нами, наприклад, сидить досить приємна бабуся. Вона тримає в руках червоний капелюх з великим бантом – точно такого ж кольору, як і манікюр. Її назвемо винятком серед невихованих туристів – бабусі під прикриттям.

Та я з дітьми, попросили. Мені лиш аби діти відпочили, з онуками посидіти їду. Все для дітей, все для дітей…

– торочила вона усім напередодні поїздки, аби не говорили “чого стара їде”.

Бо відпочивати у 60 років – соромно. Сама ж тихенько обирала найкрасивіший купальник на ринку. І в жодному разі не подавала ознак радості! Вона їде, бо треба!

Черги в українському аеропорті – окремий вид мистецтва. У кожного ж було, коли перед вами стоїть 1 людина, а потім раптово з'являється ще 10? Такий собі "гаррі поттер на мінімалках".

Ходіть-ходіть, доки будете стояти?

– шепоче чоловік років 40-ка з дорожньою подушкою на шиї.

Вся дорога родина перелазить під стрічкою, яка формує чергу, і обурюється "що це тут понаставляли".



Стояти у черзі дехто ніяк не може / Колаж 24 каналу

Лізе і Марина, і вуйко Ігор з жінкою Славою, і племінниця Дарина, і 4-річний Давид. На щастя, останньому не треба корчитися у собачій позі – зріст дозволяє.

Вони зі мною, я їм займав місце. Усім,

– пояснює чоловік іншим туристам у черзі, які стоять мовчки, але з осудливим поглядом.

Якщо "гаррі поттерів на мінімалках” ще можна витримати… Трохи далі від вас посміхається веселий молодий (або не дуже) чоловік, який вже вжив чимало "настрійпіднімального" напою. Якщо відпочивати – то по максимуму.

Ситуація "бінго", якщо йому складають компанію кілька не дуже спокійних однодумців. У голові в цей момент пробігає: "Лиш би не на мій рейс…".

Та хіба доля колись підводила? Звісно, ці любі друзі ідуть разом з тобою. Якщо ти великий щасливчик – весела компанія вмоститься просто позаду твого ряду. Хіба не щастя?

Та не розчаровуйся. У цій ситуації навіть є вибір:

або ти весь політ слухаєш "Хто родився в січні…" і молишся, лиш би не у твій готель...;

або встаєш на "жовтні" і приєднуєшся до компанії.

Вирішувати тобі.



Такий тип туристів трапляється частенько / Колаж 24 каналу

Сам не гам і другому не дам

"Гріх" – це нова рубрика сайту 24 каналу у гонзо-стилі. Матеріали, написані з сарказмом, сатирою та іронією, націлені висміяти соціальний рагулізм. "Гріх" – це нагадування, що у світі немає чорного і білого. Грішне може бути смішним. А смішне – грішним. Ми готові сміятися з важливих тем, щоб їх було чути гучніше.Авторка проєкту – заступниця головної редакторки з мультимедійних питань Катерина Козачинська

Під співи та з веселою компанією ми таки потрапляємо у єгипетський готель. Поселення у номер має свої особливості. Тут, так би мовити, без 50 баксів не розберешся. Після цього раптово з'являється і номер на березі моря, і фрукти в ліжко, і пристрасний лебідь з рушників на ньому.

Та повернемось до українців.

Місія: Вмістити на тарілку світовий рекорд

Що цікаво, переступивши поріг готелю, усі чомусь перетворюються на Джої з "Друзів". Здається, ніби в головах людей вмикається режим: "Джої їжею не ділиться".

Та якби тільки не ділились. Вона набирають 10 гарнірів, ще більше видів м'яса, овочі, усі салати світу… Вкінці шліфують десертом.

Зазвичай такі туристи залишають після себе стіл, переповнений їжею, бо переооцінили свої сили. Єгипетський персонал у такі моменти обурено дивиться їм вслід і щось бурмоче. Напевно, бажає гарного відпочинку.



Українці на all inclusive / Колаж 24 каналу: Богдани Гілей та Катерини Козачинської

► Лайфхак від досвідчених туристів

У перервах між прийомами їжі вони традиційно випивають препарати для покращення травлення – їх краще брати у відпустку пачками.

Вони допомагають шлунку вижити, бо таку кількість їжі організм бачить лише двічі на рік: на Різдво і Великдень.

Гірко ковтати та шкода вертати

Це люди, які відпочивають "на всі гроші". Навіть, коли у тому немає потреби.

Місія: Користуватись навіть тим, що ненавидиш

Вони готові використати усе, що пропонують, бо це входить у вартість, а гроші ж заплатили. Хто ж не чув історій про капці, засоби гігієни, халати.

Зазвичай, у єгипетських ресторанах пропонується бонус – один безоплатний похід у платний ресторан з морепродуктами. Часом йдуть навіть ті, хто не любить морепродуктів. Ну, заплатили ж – пам'ятаєте, так?

Насправді, немає нічого поганого у тому, щоб використати всі пропозиції сповна. Головне – аби відпочинок не перетворився на "заповнення галочок у списку", при цьому не отримуючи жодного задоволення. Пам'ятайте, ваша відпустка не стане кращою від того, що ви "відбили всі свої гроші". Відпустка – це можливість насолодитися тим, що вам справді цікаво, і тим, чого вам насправді хочеться.



Деякі – схожі на Роса з "Друзів" / Колаж 24 каналу

Як овечка: не мовить ні словечка

Поки одні бігають рестораном, намагаючись загарбати усе і одразу, інші лежать тюленем на пляжі.

Місія: Максимально не рухатись, бо це можна робити і на роботі

Зазвичай, це люди, які чекали відпустки як Божого змилування. Вони не хочуть ні на рибок дивитись, ні манго по долару купувати, ні фоткатись для заздрісних друзів у фейсбуці.

Разом з мохіто по-єгипетськи (у ньому зазвичай плаває листочок м'яти і щось схоже на лимон) вони лежать на пляжі з раннього ранечку до пізньої ніченьки. При цьому, не вимовивши ні слова.

Іване, та ходи вже візьмемо в гіда ту екскурсію… Діти втішаться, а фотографії які будуть! Піраміда просто на долоні! Аня язика прикусить зі своїми Мальдівами,

– просить жінка на пляжі вже четвертий день поспіль.

Та у відповідь – тиша. Іван лише дихає і сьорбає а-ля мохіто, подаючи ознаку живого.

Що ж, це цілком нормально – обирати пасивний вид відпочинку. Щоправда, головне – не пересмажитися на сонці.

Або пан або пропав

Є ще один вид "лежачих туристів", але вони відрізняються своєю метою. Для цих людей навпаки друзі у фейсбуці – головні герої життя.

Місія: Засмагнути так, аби усі луснули з заздрощів

Вони напередодні купили якнайбільше засобів для засмаги та готові смажитись усі 10 днів. Звісно, брали 10 днів, бо за 7 встигаєш лише згоріти. Червоним як рак і з облізлим носом – не те.

Цих людей видно здалеку. Основні ознаки:

у жінок – купальник з найтоншими зав'язками, а ще краще – розв'язувати їх, аби не було відбитків;

у чоловіків – якомога коротші плавки, можуть бути і закочені, такий собі хенд мейд;

вони лежать, розвівши ноги та руки – сонце повинно потрапляти усюди;

кожні 10 хвилин біжать з шезлонгу у море чи басейн – на мокре тіло краще засмага чіпляється, перевірено;

кожні 5 хвилин перевертаються на шезлонгу, як стейк на грилі;

фотографуються виключно в останні дні відпустки, коли місія виконана.

Ви йдіть-йдіть в номер… Я ще трішки полежу і прийду,

– топова фраза.

На жаль, меншість розуміє, що так валятися під сонцем шкідливо, а коли в годину-пік та й без SPF – взагалі небезпечно. Потім додому повертаються згорілі "сосисочки". І добре, коли наслідки обмежуються тільки цим.



Варто пам'ятати, що засмага – небезпечна / Колаж 24 каналу

Двоє третього не чекають

Пам'ятаєте про компанію веселих молодиків? Звісно, вони поселились у вашому готелі. Без них – ніяк.

Місія: Випити усе в готелі та не відкинути копита

Традиційно перший день відпустки у них починається весело, закінчується – не дуже. Проблема у тому, що така компанія не знає слова "стоп". Як кажуть в Україні – не знає міри.

Вони щовечора дають про себе чути, водночас зранку у їхньому номері – мертва тиша. Ранок починається точно не з кави. Добре, якщо з холодненької водички. Ще краще – якщо не з-під крану (не повторювати трюк у реальності).



Деякі українці люблять гучно відпочивати / Колаж 24 каналу

Особливість такого виду туристів – вони ніколи не зізнаються, що випили надто багато. Зазвичай, у гострому отруєнні винні макарони з єгипетської кухні.

Та ти бачив, як їх робили вчора? Черга стояла, вони спішили – точно не добре зготували. Така важкість в шлунку, знаєш? В тебе теж? Такий сервіс, жах! За що гроші платили?

– обурюється найговіркіший з компанії.

Інші лише п'ють воду, витирають зморене обличчя рушником та покірно хитають головами. Все правильно, макарони були жахливі.

Згадала баба, як дівкою була

Компанію чоловіків згадали, а жінки? Вони теж є, жодного сексизму! Щоправда, зазвичай активніші, голосніші та веселіші.

Місія: Відірватись на повну

Компанія подруг 50+, які нарешті залишили сім’ї/роботу та вирішили приділити час собі.

Це така дівоча поїздка. Подруги кличуть – незручно якось відмовити. Я буду дуже сумувати, коханий…

– казала вона перед поїздкою.

А потім коктейль, віскі, історії про жахливу співробітницю і танці під Віктора Павліка. Поміж цим – безліч традиційних компліментів від персоналу:

"очінь красівий ґлаз";

"вазьму замуж, сколька вєрблюдав?";

"какой нога длінний, красівий".

Історія повторювалась 7 разів.

Так добре відпочили, засмагали, купались. Нову країну побачили – знаєш, нові відкриття, емоції. Я сумувала, коханий,

– казала вона після поїздки.

Нічого поганого в тому, аби перевести подих від буденності, немає. Головне, звісно, аби це "переведення подиху" не заважало іншим. Ну, і не додавало хмизу у багаття стереотипного сприйняття українських жінок за кордоном.

За дурною головою і ногам нема спокою

Місія: Спробувати і побачити все

Навіть те, що не можна. Навіть те, що дорого. Навіть те, за що потім соромно. Ці люди хочуть взяти від відпустки максимум. Зазвичай, саме їм потрібна відпустка після відпустки.

Вони пірнатимуть 10 разів з аквалангом, відшукають безлюдний пляж, побачать найрідкіснішу рибу Єгипту і ледь не змусять оживити фараона, аби той з ними познайомився.

Ці люди обійдуть всю територію готелю – до ниточки. Зайдуть навіть за його межі, адже готові відшукати усі скарби світу.

Усі екскурсії гіда – їхні.

Какой хароший сєм'я,

– такий єгипетський титул можуть отримати тільки ті, що віддали останні гроші гідам на розваги.

Що ж, любити активний відпочинок – цілком ок, якщо ця любов справжня. Та подекуди люди просто не дозволяють собі розслабитися, бо вважають, що просто полежати кілька днів (навіть якщо дуже хочеться) – це погано.



Відпочивайте так, як відчуваєте / Колаж 24 каналу

Хто винен? Невістка!

А про бабусю з капелюхом пам'ятаєте? Там, виявляється, їхала вся родина. І дід, і син з дружиною, і 2 малих дітей. Онуки, звісно, квіти життя… Однак море ніхто не скасовував.

Традиційні сімейні сварки під плач дитини – неймовірне комбо. Варто ще приправити ситуацію звинуваченнями та здогадками, чого бракує немовляті.

– "Їй спекотно. Андрію, роздягни донечку", – просить жінка.

– "Простудите дитину! Зовсім подуріли, диви які вітри!" – викрикає бабуся. Та, що з червоним капелюхом.

– "Мамо, не вмішуйся, ми краще знаємо", – хоче владнати конфлікт Андрій. Він ще не знав, що лише додав вогню у багаття.

– "Не кричи на матір. Такий малий був, а тепер диви – страшний тато. Все знає краще за нас, все знає…" – бурмоче дід.

Потім – зразкова сімейна вечеря, багато усмішок на фото і милі дописи у фейсбуці.

Будьте міцною щасливою родиною – і вас печаль омине!

– запевнила у своїй соцмережі дружина Андрія, публікуючи фото з улюбленими свекрами.

Родина після неймовірного та насиченого дня розійшлась по готельних номерах.

"Я більше з твоїми нікуди не поїду", – відказала чоловікові, лягаючи у ліжко.

Що ж, подорожувати великими родинами – може бути справді круто. Але тільки якщо ви розумієте – вам комфортно всім разом. Якщо ж ви вирішили витратити єдину за довгий час відпустку на небажаний спільний відпочинок тільки тому що "так треба" або "хтось образиться" – то навряд це закінчиться справді відпочинком. Можливо, краще подумати, як провести час з різними членами родини так, аби всім було плюс-мінус комфортно.

Кожна жаба своє болото хвалить

Та яким би поганим не був відпочинок – є той, хто ніколи не зізнається, що викинув гроші на вітер. Соромно.

Не було коралового рифу?

Ми не любимо риб.

Ми не любимо риб. Далеко йти до пляжу?

Обожнюємо прогулюватись, оглядаючи кожен куточок нової країни.

Обожнюємо прогулюватись, оглядаючи кожен куточок нової країни. Несвіжа їжа?

Поїсти і вдома можна.

Поїсти і вдома можна. Погана погода?

Єгипетський дощ – неймовірний, нам пощастило його побачити!

Єгипетський дощ – неймовірний, нам пощастило його побачити! Ще поїдете?

Звісно! Кращого готелю не існує.

А можна, як варіант, визнати всі плюси та мінуси відпустки, і зробити свою наступний відпочинок справді кайфовим.

Не ми одні

Звісно, туристи всіх країн мають таких персонажів. Особливо похизуватися можуть за порєбріком.

Проте це не означає, що не варто виховувати власну культуру відпочинку. Як, передовсім, для себе – аби справді вміти відпочивати. Так і для того, аби не заважати іншим, ну і не створювати нові меми про "наших на відпочинку".

Здебільшого українці на відпочинку – прекрасні. Як і прекрасно те, що з кожним роком набувають більшої популярності подорожі за кордон.

Усі імена та ситуації – вигадані, зважаючи на власний досвід відпусток. Матеріал не мав наміру когось образити, адже авторка й сама, бувало, грішила бодай одним з цих видів. Упс...