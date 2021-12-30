Отож, якому зі знаків зодіака світить всенародне визнання, а хто назавжди потоне на життєво-політичному дні – читайте в нашому матеріалі для гонзо-рубрики "Гріх".

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Овен

21 березня – 20 квітня

Для овена 2022 рік – це безперервні подорожі. Валізи можна не розпаковувати зовсім! Щойно повернувшись з чергової поїздки, в експрес-режимі згадавши, як виглядають ваші рідні, доведеться знову вирушати на край світу.

Та в жодному разі не розраховуйте, що подорожі – це безперервний відпочинок. Зовсім навпаки! Навіть на пляж якоїсь найвіддаленішої та маловідомої країни колеги завдяки голубиній пошті, чи вкинувши пляшку з листом просто в море, надішлють правки до вашого останнього проєкту.

Порада для овенів: або в будь-яку точку світу беріть з собою ноутбук і готуйтесь працювати, або ж забудьте про соцмережі й нікому не розповідайте, куди ви вирушаєте!



Гороскоп для Кулеби / Колаж 24 каналу: Дани Гілей і Катерини Козачинської

Зверніть увагу! "Гріх" – це нова рубрика сайту 24 каналу у гонзо-стилі. Матеріали, написані з сарказмом, сатирою та іронією, націлені висміяти соціальний рагулізм. "Гріх" – це нагадування, що у світі немає чорного і білого. Грішне може бути смішним. А смішне – грішним. Ми готові сміятися з важливих тем, щоб їх було чути гучніше.



Авторка проєкту – заступниця головної редакторки з мультимедійних питань Катерина Козачинська

Телець

21 квітня – 21 травня

Телець у 2022 році стане справжнім господарем цього життя. У Новому році вам можна робити все те, що для інших людей заборонено.

Доля настільки схильна до тельця, що вас регулярно супроводжуватимуть різні акції та знижки. Навіть купувати різні речі ви можете значно дешевше, ніж будь-хто інший. Подекуди в десятки разів дешевше.

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Єдине, що могло б зіпсувати вам настрій – регулярні відрядження десь за тридев'ять земель. Та навіть це не зламає тельця, який у будь-якому місці зможе знайти собі розваги.

Прохання до тельця: будьте ласкаві, просто насолоджуйтесь тим, як доля регулярно пестить вашу п'яту точку. Не варто нічого нового вигадувати, бо це тільки смішить людей довкола. Можуть виникнути сумніви у вашій адекватності.



Гороскоп для Тищенка / Колаж 24 каналу

Близнюки

22 травня – 21 червня

Давно мрієте вивчити якусь іноземну мову чи вже кілька років відкладаєте похід на ІТ-курси? Плануєте освоїти новий фах або хочете розвитку в старому? Тоді 2022 рік – це точно ваш шанс!

У минулому році вас могли спіткати невдачі в плані саморозвитку, але в жодному разі не можна на цьому зациклюватися. Наступний рік виправить усі ваші невдачі й виправдає всі сподівання.

Єдине, чого варто остерігатися близнюкам – дивних рішень у бізнесі. Застерігаємо одразу: нічим добрим це не закінчиться. Тож любіть себе й усе буде добре.



Гороскоп для Киви / Колаж 24 каналу

Рак

22 червня – 22 липня

А ось ракам пощастило дещо менше. Вас чекає багато домашніх справ. Так, поки всі святкуватимуть, вам ледь не всю зиму доведеться прибирати власне подвір'я від снігу.

Закінчиться зима й з'ясується, що ваш сусід запланував добудувати собі літню кухню, частина якої займе ваше подвір'я. А дозволу ви на це, звісно ж, не давали.

Влітку справ не поменшає. Потрібно буде розібрати сміття в захаращеному старому сараї, а потім ще з'явиться думка, що давно вже у вашому домі не було ремонту.

Від постійної роботи може боліти голова та заплітатися язик. Ракам самим по собі важко втримати язика за зубами, через що у 2022 році неодноразово може бути соромно.

Порада для раків: якщо сусід запропонує розділити частину ваших справ, у жодному разі не погоджуйтесь. Простіше стане лише на перший погляд. Це ж ваш сусід – за ним усе доведеться переробляти ще раз.

Втім, перезавантажувати себе справами теж не варто. Через це раки навіть можуть заплутатися в реальності.



Гороскоп для Кличка / Колаж 24 каналу

Матеріал має художній характер, містить суб'єктивну думку автора і не націлений будь-кого образити. Весь візуал вигаданий.

Лев

23 липня – 23 серпня

У 2022 році доля лева буде абсолютною протилежністю життя овена. Наче й справ у вас буде не так багато, як у рака, але ви все одно на довго можете застрягнути вдома. Зате матимете дуже багато вільного часу.

Для лева 2022 рік стане ідеальним часом, щоб взятися за довгий перелік книг, які ви давно планували прочитати. Можна нарешті зайнятися йогою чи навчитися грати в шахи. Щоправда, єдиний, хто зможе скласти вам компанію – кіт дружини.

Якщо на шахи чи настільні ігри кіт не пристане, завжди можна закупити комп'ютерних ігор чи й зовсім безкоштовно отримати нові книги за “вакцинаційну тисячу”. Щоправда, останнє не стосується тих, хто з дуру бахнув "Супутника".

До слова, якщо у вас буде аж так багато вільного часу, можемо порадити чудово його зайняти прочитанням захопливої книги "Справа Василя Стуса". Останнє, чим варто зайнятися – це витрачати час на перегляд телевізор. Адже цікавих телеканалів там більше не залишилося.



Гороскоп для Медведчука / Колаж 24 каналу

Діва

24 серпня – 22 вересня

Діва свято вірить, що може впливати на глобальні процеси, залишаючись при цьому інкогніто. Та не варто применшувати свій "великий ніс", який вже стирчить з-за рогу.

У 2022 році несподівано навіть для самої діви, вас намагатимуться втягнути в доволі мутні схеми. Та участі в них краще уникнути, щоб не гнівити долю, яка досі була до вас достатньо благодушною.

Порада для діви на 2022 рік: намагайтеся дотримувати усталених правил і норм і грати за загальними правилами. В іншому разі це може доволі болюче закінчитися для вас самих.



Гороскоп для Ахметова / Колаж 24 каналу

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Терези

23 вересня – 22 жовтня

Для терезів 2022 рік стане роком боротьби – вони увесь час намагатимуться повернутися до попередніх висот. Та, на жаль, у цій важкій і напруженій боротьбі особливих успіхів чекати не варто.

Терези намагаються жити минулим і не можуть змиритися з тим, що найкращі часи вже давно позаду. Саме це невизнання реальності, плину часу й може стати згубним для вас.

Порада для терезів: якщо колись ви були серйозним начальником, але зараз у силу свого віку чи через будь-які інші причини пішли на серйозне кар'єрне пониження, просто змиріться з цим.



Гороскоп для Разумкова / Колаж 24 каналу

Схоже, саме час забути минуле, зійти з дороги й дати пройти молоді. Мабуть, 2022 рік – ідеальний час дослухатися до порад друзів і піти на заслужений відпочинок чи просто змінити роботу. Подумайте: можливо, в іншій сфері ви будете більш успішними.



Гороскоп для Порошенка / Колаж 24 каналу

Скорпіон

23 жовтня – 22 листопада

2021 рік вже мав стати для для скорпіонів чи не найуспішнішим. Нова цікава робота, довгоочікуване підвищення на роботі та небачені повноваження, які навіть для вас самих стали несподіванкою – саме таким для вас став минулий рік.

Та не варто боятися, що на цьому все закінчиться. У 2022 році скорпіонів чекають не менш приємні новини, зокрема й на роботі. Вам справді варто бути готовим до відчутного збагачення в наступному році – найкраще вже заплануйте якісь грандіозні покупки, щоб потім не ламати голову.

З-поміж інших скорпіонів вирізняє те, що навіть свої проблеми, з яких, здавалося б, вибратися буде вкрай важко, вони примудряються використати собі на користь.



Гороскоп для Єрмака / Колаж 24 каналу

Стрілець

23 листопада – 21 грудня

Куди менше в житті щастить стрільцям. Останнім часом вони асоціюються не так з вправними лучниками, як з підбитими льотчиками.

Хоча певний вплив стрільці все ж таки зберігають за собою, та, схоже, у них як і в терезів – найкращі часи вже давно позаду. І повернути минулу славу вже не вдасться. Та й старі перемоги раптово можуть виявитися не такими вже й перемогами.

Порада для стрільців: доля раптово може запропонувати вам черговий шанс випробувати себе десь у рідних краях. Та не поспішайте ризикувати! Адже все може вийти як і минулого разу – вас "обскаче" якийсь ноунейм, про якого всі оце щойно вперше лише почули й одразу ж забули. А пропозиції долі можуть бути найнесподіванішими.



Гороскоп для Ляшка і Тимошенко / Колаж 24 каналу

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Козеріг

22 грудня – 20 січня

Більш зрадливим за стрільця є лише козеріг. У реальному житті козеріг – це той тип людини, яка буквально 5 місяців тому розсталася зі своїм колишнім, а вже святкує першу річницю зі своїм новим бойфрендом.

Козероги люблять звинувачувати у власних поразках усіх довкола. Хоча насправді й у самих "рильце в пушку".

Справжній феномен козерога – це те, що попри вкрай складний і подекуди неприємний характер, у них напрочуд вірні друзі. Хоча, звісно ж, не всі.

Тож порада до козерогів на 2022 рік: уважно придивіться до своїх друзів. Серед них справді є люди, за яких варто триматися. А є й ті, хто може остаточно затягнути вас на дно. І в жодному разі не варто повертатися до старих відносин.



Гороскоп для Авакова / Колаж 24 каналу

Водолій

21 січня – 20 лютого

Ось, хто точно може не перейматися в передчутті 2022 року. Водолії вже давно живуть наче в Бога за пазухою, а звичну для них воду, здається, вже давно варто було замінити на шампанське, на ванни шампанського.

Так, нехай у 2021 році були неприємності, якими вам намагалися зіпсувати настрій. Буквально декілька. Ну десь три, не більше. Та з усіх цих ситуацій водолії змогли вийти переможцями з гордо піднятою головою.

Красиво, стильно, дорого, багато – саме такими словами можна охарактеризувати життя водоліїв як у 2021-му, так й у 2022 роках. Все, що від вас потрібно – впевнено тримати статус.

Підказка для водоліїв: звісно, проблеми будуть, адже без них нікуди. Та можете розслабитися, вони точно вас не зупинять. З вашою то впевненістю у власних діях та вмінням вирішувати складні проблеми – вам нічого не загрожує.



Гороскоп для Зеленського / Колаж 24 каналу

Риби

21 лютого – 20 березня

У 2021 році риби вже отримали можливість на заслужений і такий очікуваний відпочинок. Звісно, ваша робота дуже відповідальна й складна, а часто вам доводиться відповідати за те, на що, як вам здавалося, ви не мали й найменшого впливу.

Тож ця можливість відпочити – це гарний шанс розпочати все з початку. Так, у новому році з вами ще залишаться старі "хвости", але колишні друзі навіть після розставання прикриють спину. Чи бодай вдаватимуть.



Гороскоп для Тарана / Колаж 24 каналу

Матеріал має художній характер, містить суб'єктивну думку автора і не націлений будь-кого образити. Весь візуал вигаданий.

Замість підсумків

Звісно питання, вірити в гороскопи чи ні – залишимо для вашого власного рішення. Ми ж переконані, що ваш успіх, щастя й благополуччя залежать передовсім від ваших власних зусиль.

Тож якщо постаратися, успіх не зможе оминути вас, навіть якщо ви народилися під "незручним" знаком зодіака. Ми ж бажаємо вам у 2022 році успіхів, під яким зі знаків ви б не народилися.

Наша підбірка не має на меті образити нікого ні за знаком зодіаку, ні з героїв матеріалу, які в них зашифровані, а є виключно розважальним контентом.