Бачив у Бучі маленьких, розірваних на клапті дітей, – ексвійськовий Росії

Російський військовий, який тепер воює за Україну, підтвердив страшні звірства окупантів у Бучі. Зокрема, щодо дітей.

Росіянин розповів, що бачив у Бучі тіла маленьких дітей, розірваних на шматки. Цим дівчаткам не було й 10 років.

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Це були маленькі ні в чому не винні діти,

– додав військовий.

Перебуваючи в полоні, військовий вирішив вступити до легіону "Свобода Росії". Він складається з колишніх російських військовослужбовців, які перейшли на бік України.

Важливо – Окупанти катували людей в одному з підвалів Бучі: