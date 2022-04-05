Бачив у Бучі маленьких, розірваних на клапті дітей, – ексвійськовий Росії
5 квітня 2022 , 15:52Читать новость на русском
Російський військовий, який тепер воює за Україну, підтвердив страшні звірства окупантів у Бучі. Зокрема, щодо дітей.
Росіянин розповів, що бачив у Бучі тіла маленьких дітей, розірваних на шматки. Цим дівчаткам не було й 10 років.
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Це були маленькі ні в чому не винні діти,
– додав військовий.
Перебуваючи в полоні, військовий вирішив вступити до легіону "Свобода Росії". Він складається з колишніх російських військовослужбовців, які перейшли на бік України.