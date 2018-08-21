Через баг у Twitch користувачі могли читати чужі повідомлення

Баг у популярній стрімінговій платформі Twitch дав змогу користувачам читати чужі повідомлення. Справа в тому, що розробники вирішили відключити застарілий функціонал Twitch Messages, це і призвело до помилки.

Як повідомили самі розробники, 5 травня Twitch видалив "застарілу" функцію Messages і надав користувачам можливість завантажити архів з минулими повідомленнями. Однак, через помилку разом із своїми повідомленнями, користувачі могли завантажити і чужі.

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Через баг у коді, що відповідає за генерацію файлів цих архівів, який вже був виправлений, невеликий відсоток повідомлень потрапив не в ті архіви. В результаті деякі користувачі, що завантажили свої повідомлення, могли виявити в архіві одне або кілька чужих повідомлень,

– пишуть розробники.

При цьому у сервісі додали, що проблема торкнулась лише Twitch Messages, і не зачепила повідомлення Twitch Whisper.

at first when i saw my twitch messages were mistakenly sent to other users i was p concerned



so i checked and saw it was just this one.



if anything i should thank @twitch. in fact, everyone can have this message. i'm happy to serve as an example of banning that shit in 2014. pic.twitter.com/7ezHlt0t2y — kaitlyn, solid (@kaitly_n) 16 августа 2018 г.

Аби перевірити, чи витекли ваші особисті повідомлення в чужі архіви, треба перейти за посиланням.

При цьому користувачі повідомляють, що витік торкнулася повідомлень з конфіденційними і особистими даними, а деякі помітили, що повідомлення витікали цілими директоріями. Наприклад, в чужі архіви потрапляли особисті дані переможців розіграшів, які ті надсилали організаторам для отримання призу.

So uh hey did anyone else get that unsettling email about people possibly downloading your archived Twitch Messages by mistake because I sure did.



“A small percentage of messages were included in the wrong archives” pic.twitter.com/uuGgUhbANd — Elspeth Eastman (@elspetheastman) 16 августа 2018 г.

I had an ENTIRE FOLDER of incorrectly delivered messages. It was all old information to Rocket League/LoL games and my retired Snapchat, so thankfully nothing current, but y'all, double-check if you got that email. — Elspeth Eastman (@elspetheastman) 16 августа 2018 г.

Що таке Twitch? Це стрімінговий сервіс, зорієнтований на комп'ютерні ігри, зокрема трансляції геймплеїв, турнірів кіберспорту тощо. Відео на платформі можна переглядати як в реальному часі, так і за запитом. Twitch належить дочірній компанії Amazon – Twitch Interactive.

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