Вірять, що треба відновлюватись: на Херсонщину починають повертаються місцеві

Попри постійні обстріли російських загарбників, на деокуповану Херсонщину повертаються місцеві мешканці. Люди приїжджають аби зафіксувати руйнування та відновити свої будинки.

Це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич. На її думку, від листопада 2022 року більше українців повертається додому, хоча відтік теж є. Люди повертаються хоча б на декілька місяців, але є й ті, хто назавжди.

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Люди повертаються

Звісно, постійні обстріли й підрив Каховської ГЕС не спонукають до щасливого життя й планів на майбутнє. Люди приїжджають для того, аби зафіксувати руйнування, щоб отримати відшкодування. Місцеві, які все ж наважилися повернутися, готуються до того, що будуть постійні обстріли.

Для нас дуже важливий наратив аби не росіяни, обстріли переживемо. Дуже велика віра у Збройні Сили, що вони все роблять правильно. У людей живе віра, що все буде добре. Життя триває,

– сказала Вірлич.

На жаль, є випадки, коли будинки повністю знищені чи затоплені, тоді люди змушені їхати в іншу громаду чи область. Однак багато людей повертається, є рух. Як зазначила журналістка з Херсона, після обіду важко знайти людей в містах, бо тоді зазвичай починаються обстріли. Але люди пристосувалися до цього, зберігають своє українське, а ненависть до росіян лише прогресує.

"Логіки та розкладів обстрілів росіян немає. Я думаю, що колаборанти, коригувальники зливають інформацію, де багато людей у містах", – додала Вірлич.

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Ситуація біля Антонівського мосту

У районі Антонівського мосту перебувати дуже небезпечно. Там мешкає мало людей, а ті, хто залишився фізично не можуть звідти виїхати. Поблизу мосту часто відбуваються обстріли.

"Це не тільки Антонівка, там Кіндійка, Садове неподалік. У деяких регіонах не відновили світло ще з листопада 2022 року, адже там досі не можуть працювати ремонтні бригади. Це свідчить про безперестанні бойові дії", – наголосила журналістка з Херсона.

Яка ситуація на Херсонщині