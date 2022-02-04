Багато шумите, – посол України у Мінську поставив на місце пропагандистку

До посла України в Мінську Ігоря Кизима зі запитаннями про шпигунство підійшла кореспондентка білоруського держканалу. Дипломат назвав її пропагандисткою.

Журналістка з державного каналу "Білорусь-1" запитувала посла про безпілотник, який білоруські військові примусово посадили.

Читайте також Пропагандисти прорахувалися: "український безпілотник" насправді прилетів з Білорусі до України

Кизим назвав білоруську журналістку пропагандисткою

Кореспондентка підійшла до Кизима з проханням прокоментувати інцидент. Це сталося, коли його викликали в Міністерство закордонних справ Білорусі, аби вручити ноту протесту.

"Не встиг я вийти з ліфта в МЗС Білорусі, як на мене налетіла білоруська кореспондентка держканалу і стала наполегливо запитувати, чи це "не шпигунство", – розповів посол.

Кизим відмовився коментувати фейк білоруської пропаганди, та наголосив, що не вважає кореспондентку "Білорусь-1" журналісткою.

Важко (вас – 24 канал) назвати кореспондентом. Ви пропагандист, мені здається, не більше. Шумите тому що багато,

– сказав він.

Загалом інцидент з нібито "українським безпілотником" Кизим вважає спланованою провокацією. Адже журналістка заздалегідь знала питання, про які він говорив з білоруськими колегами.

Дипломат запевнив, що 24 січня Україна не використовувала безпілотники на кордоні з Білоруссю.

Кизим назвав білоруську журналістку пропагандисткою: дивіться відео

Білоруська пропаганда поширила фейк: коротко

На білоруському телебачені продемонстрували сюжет про нібито український безпілотник, який перетнув повітряний простір Білорусі. Метою назвали буцімто проведення нелегальної розвідки над полігоном під Брестом.

Режим Олександра Лукашенка цинічно звинуватив українську сторону в "ескалації".

Водночас в Міністерстві закордонних справ України такі заяви назвали черговою провокацією.

Уривок з допису Ігоря Кизима:

Мене викликали в МЗС для того, щоб вручити мені ноту протесту про порушення кордону, яке нібито було, безпілотником, запущеним з української території.

Не встиг я вийти з ліфта в МЗС Білорусі, як на мене налетіла білоруська кореспондентка держканалу БТ 1 (пізніше я дізнався, що звуть її Ксенія) і стала наполегливо запитувати, чи це "не шпигунство"? Те, що вона з'явилася в МЗС і заздалегідь знала питання, про які ми говорили з білоруськими колегами, саме по собі вже незвичайне і не робить честі дипломатичному відомству. Тому вважаю це заздалегідь спланованою провокацією.