Багато шумите, – посол України у Мінську поставив на місце пропагандистку
Джерело:фейсбук Ігоря Кизима
До посла України в Мінську Ігоря Кизима зі запитаннями про шпигунство підійшла кореспондентка білоруського держканалу. Дипломат назвав її пропагандисткою.
Журналістка з державного каналу "Білорусь-1" запитувала посла про безпілотник, який білоруські військові примусово посадили.
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Кизим назвав білоруську журналістку пропагандисткою
Кореспондентка підійшла до Кизима з проханням прокоментувати інцидент. Це сталося, коли його викликали в Міністерство закордонних справ Білорусі, аби вручити ноту протесту.
"Не встиг я вийти з ліфта в МЗС Білорусі, як на мене налетіла білоруська кореспондентка держканалу і стала наполегливо запитувати, чи це "не шпигунство", – розповів посол.
Кизим відмовився коментувати фейк білоруської пропаганди, та наголосив, що не вважає кореспондентку "Білорусь-1" журналісткою.
Важко (вас – 24 канал) назвати кореспондентом. Ви пропагандист, мені здається, не більше. Шумите тому що багато,
– сказав він.
Загалом інцидент з нібито "українським безпілотником" Кизим вважає спланованою провокацією. Адже журналістка заздалегідь знала питання, про які він говорив з білоруськими колегами.
Дипломат запевнив, що 24 січня Україна не використовувала безпілотники на кордоні з Білоруссю.
Кизим назвав білоруську журналістку пропагандисткою: дивіться відео
Білоруська пропаганда поширила фейк: коротко
- На білоруському телебачені продемонстрували сюжет про нібито український безпілотник, який перетнув повітряний простір Білорусі. Метою назвали буцімто проведення нелегальної розвідки над полігоном під Брестом.
- Режим Олександра Лукашенка цинічно звинуватив українську сторону в "ескалації".
- Водночас в Міністерстві закордонних справ України такі заяви назвали черговою провокацією.
Уривок з допису Ігоря Кизима:
Мене викликали в МЗС для того, щоб вручити мені ноту протесту про порушення кордону, яке нібито було, безпілотником, запущеним з української території.
Не встиг я вийти з ліфта в МЗС Білорусі, як на мене налетіла білоруська кореспондентка держканалу БТ 1 (пізніше я дізнався, що звуть її Ксенія) і стала наполегливо запитувати, чи це "не шпигунство"? Те, що вона з'явилася в МЗС і заздалегідь знала питання, про які ми говорили з білоруськими колегами, саме по собі вже незвичайне і не робить честі дипломатичному відомству. Тому вважаю це заздалегідь спланованою провокацією.