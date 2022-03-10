Багато спаленої техніки: у Генштабі підрахували нові втрати окупантів

Російська армія колосальними темпами втрачає сили. Втрати серед солдат, покинута та спалена техніка – ворог стає знесиленим, безпорадним і що головне – неозброєним.

Актуальні втрати особового складу та бойового оснащення опублікували у Генштабі – нарахували багато спаленої техніки. Увага Українська авіація розбомбила частину танків та колону постачання окупантів на Миколаївщині Загальні бойові втрати противника від початку війни до сьогодні, 10 березня: особового складу – понад 12 тисяч осіб,

танків – 335 одиниць,

бойових броньованих машин – 1105 одиниць,

артилерійських систем – 123 одиниць,

РСЗВ – 56 одиниць,

засоби ППО – 29 одиниць,

літаків – 49 одиниць,

гелікоптерів – 81 одиниць,

автомобільної техніки – 526 одиниць,

кораблі /катери – 3 одиниць,

цистерн з ПММ – 60 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 одиниць.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Інформація від Генштабу щодо ситуації на фронтах – дивитись відео