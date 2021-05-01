Унікальні кадри зі всієї країни й не тільки: найкращі фото від Ukraїner у квітні

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Команда Ukraїner представила кращі фото з опублікованих на сторінках медіа протягом квітня 2021 року. До вибору редакції, зокрема, потрапили Центр літератури у Харкові, класичної музики і сучасного мистецтва — у Львові.

Джерело:

Ukraїner

А також – кобзарський фестиваль і музей історій села на Полтавщині, солоний берег рожевої затоки Сиваш, блакитні води Південного океану біля станції "Академік Вернадський" та інші.

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Як зазначили в Ukraїner, відтепер найкращі фото обиратимуть щомісяця.

Рибалки перевіряють ставники 


Рибалки біля села Приморське (раніше — Шагани) на Бессарабії / Фото Ukraїner, Павло Пашко

Тренування біля села Іванівка в Таврі


Кайтсерфінгіст Роман Коцюк / Фото Ukraїner, Дарина Шегда

Учасниці фольклорного ансамблю "Древо"


У дорозі на фестиваль "Древо роду кобзарського" / Фото Ukraїner, Костянтин Гузенко

Мешканки села Христанівка на Полтавщині 


Мешканки Христанівки спілкуються біля магазину / Фото Ukraїner, Микита Завілінський

Вівчар випасає овець


Вівчар у селищі Солотвино, Закарпаття / Фото Ukraїner, Харі Крішнан

Роман Зілінко — іконописець, історик мистецтва


Зелінко у Національному музеї імені Андрея Шептицького / Фото Ukraїner, Павло Пашко

Органістка у Львові


Львівський будинок органної та камерної музики / Фото Ukraїner, Ірина Пельц

Скульптор Олексій Коношенко


Коношенко готується до перформансу у Львові / Фото Ukraїner, Уляна Сторощук

Інсталяція Нікіти Тітова "Книга на лаві підсудних"


Інсталяція експонується у Харківському літературному музеї / Фото Ukraїner, Михайло Чубун

Пінгвіни Дженту на острові Галіндез


Пінгвіни біля української антарктичної станції / Фото Ukraїner, Олександр Нікітенко

Айсберг на острові Галіндез


Арка біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" / Фото Ukraїner, Олександр Нікітенко

Ветеран пише картину на Полтавщині


Картина Олександра Коби – засновника курсів ІТ для ветеранів  / Фото Ukraїner, Альберт Лорес

Берегова лінія Сиваша, вкрита шаром солі


Сиваш — система мілководних заток у Таврії / Фото Ukraїner, Павло Пашко

Нагадаємо, Ukraїner – волонтерський медіапроєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну і презентує її у світі.