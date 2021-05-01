Унікальні кадри зі всієї країни й не тільки: найкращі фото від Ukraїner у квітні

Команда Ukraїner представила кращі фото з опублікованих на сторінках медіа протягом квітня 2021 року. До вибору редакції, зокрема, потрапили Центр літератури у Харкові, класичної музики і сучасного мистецтва — у Львові.
Джерело:Ukraїner
А також – кобзарський фестиваль і музей історій села на Полтавщині, солоний берег рожевої затоки Сиваш, блакитні води Південного океану біля станції "Академік Вернадський" та інші.
Варте уваги 100 приголомшливих фото: якою бачили Україну фотографи Ukraїner у 2020
Як зазначили в Ukraїner, відтепер найкращі фото обиратимуть щомісяця.
Рибалки перевіряють ставники
Рибалки біля села Приморське (раніше — Шагани) на Бессарабії / Фото Ukraїner, Павло Пашко
Тренування біля села Іванівка в Таврі
Кайтсерфінгіст Роман Коцюк / Фото Ukraїner, Дарина Шегда
Учасниці фольклорного ансамблю "Древо"
У дорозі на фестиваль "Древо роду кобзарського" / Фото Ukraїner, Костянтин Гузенко
Мешканки села Христанівка на Полтавщині
Мешканки Христанівки спілкуються біля магазину / Фото Ukraїner, Микита Завілінський
Вівчар випасає овець
Вівчар у селищі Солотвино, Закарпаття / Фото Ukraїner, Харі Крішнан
Роман Зілінко — іконописець, історик мистецтва
Зелінко у Національному музеї імені Андрея Шептицького / Фото Ukraїner, Павло Пашко
Органістка у Львові
Львівський будинок органної та камерної музики / Фото Ukraїner, Ірина Пельц
Скульптор Олексій Коношенко
Коношенко готується до перформансу у Львові / Фото Ukraїner, Уляна Сторощук
Інсталяція Нікіти Тітова "Книга на лаві підсудних"
Інсталяція експонується у Харківському літературному музеї / Фото Ukraїner, Михайло Чубун
Пінгвіни Дженту на острові Галіндез
Пінгвіни біля української антарктичної станції / Фото Ukraїner, Олександр Нікітенко
Айсберг на острові Галіндез
Арка біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" / Фото Ukraїner, Олександр Нікітенко
Ветеран пише картину на Полтавщині
Картина Олександра Коби – засновника курсів ІТ для ветеранів / Фото Ukraїner, Альберт Лорес
Берегова лінія Сиваша, вкрита шаром солі
Сиваш — система мілководних заток у Таврії / Фото Ukraїner, Павло Пашко
Нагадаємо, Ukraїner – волонтерський медіапроєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну і презентує її у світі.