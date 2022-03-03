У багатьох містах України оголосили повітряну тривогу: усі негайно в укриття
3 березня 2022 , 01:58Читать новость на русском
Це стосується Чернівців, Києва, Одеси, Запоріжжя, Миколаєва, Хмельницького, Черкас, Чернігова, Львова, Житомира, Івано-Франківська. А також Волині, Кіровоградщини, Черкащини, Буковини та Полтавщини.
Усім жителям цих міст необхідно негайно сховатися в укриття, інформує 24 канал.
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Повітряна тривога у багатьох містах України
У безпечному місці потрібно залишатися до скасування тривоги та зберігати спокій.
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