У багатьох містах України оголосили повітряну тривогу: усі негайно в укриття

Це стосується Чернівців, Києва, Одеси, Запоріжжя, Миколаєва, Хмельницького, Черкас, Чернігова, Львова, Житомира, Івано-Франківська. А також Волині, Кіровоградщини, Черкащини, Буковини та Полтавщини.

Усім жителям цих міст необхідно негайно сховатися в укриття, інформує 24 канал.

Варте уваги Петиція про закриття неба над Україною зібрала необхідний 1 мільйон підписів

Повітряна тривога у багатьох містах України

У безпечному місці потрібно залишатися до скасування тривоги та зберігати спокій.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!