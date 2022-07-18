У більшості областей пролунала повітряна тривога

У більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Сирени у різний час лунали майже у всіх регіонах.

Не нехтуйте власною безпекою. Перебувайте в укриттях допоки повторна сирена не сповістить про відбій.

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Де оголосили повітряну тривогу

Станом на 17:52 сирени сповістили про повітряну тривогу через загрозу ракетного удару росії у:

Києві та Київській області;

Чернігівській області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Одеській області;

Миколаївській області;

Запорізькій області;

Дніпропетровській області;

Хмельницькій області;

Чернівецькій області;

Рівненській області;

Волинській області;

Тернопільській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Харківській області.

Також безперервно повітряна тривога з 4 квітня триває у Луганській області. Водночас через тимчасову окупацію система оповіщення на Херсонщині з 15 квітня не працює.

За кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги з'явилися повідомлення про вибухи у Миколаєві.

Станом на 18:05 на Півночі та в Центрі сирени сповістили про відбій, водночас тривоги змістилися та Захід.

Так, повітряну тривогу оголосили у Закарпатській та Івано-Франківській областях. Також Сирени пролунали в Донецькій області.

Станом на 18:10 повітряна тривога триває у:

Сумській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Вознесенському районі Миколаївщини;

Закарпатській області;

Івано-Франківській області.

Що робити, якщо ви почули звуки вибухів

Якщо під час повітряної тривоги ви почули звуки вибухів – пам'ятайте, що це може бути результат роботи ППО. Однак у жодному разі не поширюйте фото та відео, на яких видно роботу Протиповітряної оборони, адже цим може скористатися ворог.

Однак, якщо приліт таки був, то вкотре нагадуємо, що поширювати фото та відео з наслідками удару під час повітряної тривоги суворо заборонене. Також не можна вказувати місце удару та його адресу. Усе це може допомогти окупантам скоригувати свій вогонь.

Важливо! Щодня росія доводить, що є країною-терористом, атакуючи житлові будинки, школи, лікарні, університети, торговельні центри тощо. Тому важливо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, адже передбачити, куди атакуватимуть окупанти наступного разу – неможливо.



Дотримуйтеся правил безпеки, зберігайте спокій та довіряйте інформації лише з перевірених джерел.

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