На всій території України лунають сирени
29 березня 2022 , 03:35Читать новость на русском
У багатьох областях України лунають сирени. Зокрема повітряну тривогу оголосили у Миколаєві, Сумах, Одесі, а також Черкащині, Вінниччині, Кіровоградщині.
Повідомлення про тривогу почала публікувати місцева влада орієнтовно о 03:29. Всіх людей закликають негайно пройти в укриття.
Зауважте Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів
У багатьох областях повітряна тривога
Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
– мовиться у повідомленні.
Окрім столиці сирени лунають також у:
- Полтаві та області;
- Львові та області;
- Житомирі та області;
- Чернівцях та області;
- Миколаєві та області;
- Сумах та області;
- Одесі та області;
- Черкасах та області;
- Вінниці та області;
- Кіровограді та області;
- Хмельницькому та області;
- Ужгороді та області;
- Луцьку та області;
- Рівному та області;
- Кропивницькому та області;
- Івано-Франківську та області;
- Тернополі та області;
- Запоріжжі та області.
Дивіться також: що робити, якщо почули звук сирени – відео