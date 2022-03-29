На всій території України лунають сирени

У багатьох областях України лунають сирени. Зокрема повітряну тривогу оголосили у Миколаєві, Сумах, Одесі, а також Черкащині, Вінниччині, Кіровоградщині.

Повідомлення про тривогу почала публікувати місцева влада орієнтовно о 03:29. Всіх людей закликають негайно пройти в укриття.

Зауважте Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів

У багатьох областях повітряна тривога

Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

– мовиться у повідомленні.

Окрім столиці сирени лунають також у:

Полтаві та області;

Львові та області;

Житомирі та області;

Чернівцях та області;

Миколаєві та області;

Сумах та області;

Одесі та області;

Черкасах та області;

Вінниці та області;

Кіровограді та області;

Хмельницькому та області;

Ужгороді та області;

Луцьку та області;

Рівному та області;

Кропивницькому та області;

Івано-Франківську та області;

Тернополі та області;

Запоріжжі та області.

Дивіться також: що робити, якщо почули звук сирени – відео