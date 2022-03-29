На всій території України лунають сирени

29 березня 2022 , 03:35
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У багатьох областях України лунають сирени. Зокрема повітряну тривогу оголосили у Миколаєві, Сумах, Одесі, а також Черкащині, Вінниччині, Кіровоградщині.

Повідомлення про тривогу почала публікувати місцева влада орієнтовно о 03:29. Всіх людей закликають негайно пройти в укриття. 

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У багатьох областях повітряна тривога

Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
– мовиться у повідомленні. 

Окрім столиці сирени лунають також у:

  • Полтаві та області;
  • Львові та області;
  • Житомирі та області;
  • Чернівцях та області;
  • Миколаєві та області;
  • Сумах та області;
  • Одесі та області;
  • Черкасах та області;
  • Вінниці та області;
  • Кіровограді та області;
  • Хмельницькому та області;
  • Ужгороді та області;
  • Луцьку та області;
  • Рівному та області;
  • Кропивницькому та області;
  • Івано-Франківську та області;
  • Тернополі та області;
  • Запоріжжі та області.

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Автор: Діана Квасневська