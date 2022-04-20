Майже в усій Україні лунають сирени: всім треба перейти в укриття
20 квітня 2022 , 20:09Читать новость на русском
Майже в усій Україні лунають сирени. Всіх людей закликають негайно перейти в укриття.
Повідомлення про тривогу почали з'являтись орієнтовно о 20:03 20 квітня. Людям треба перебувати в укритті до відбою тривоги.
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Сирени лунають у більшості областей України
Повітряну тривогу оголосили на:
- Миколаївщині;
- Одещині;
- Львівщині;
- Рівненщині;
- Тернопільщині;
- Дніпропетровщині;
- Волині;
- Київщині;
- Запоріжжі;
- Кіровоградщині;
- Харківщині;
- Чернігівщині;
- Житомирщині;
- Івано-Франківщині;
- Сумщині;
- Вінниччині;
- Луганщині.
Загалом, сирени не лунають тільки на Закарпатті, Буковині та Херсонщині.
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