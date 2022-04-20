Майже в усій Україні лунають сирени: всім треба перейти в укриття

Майже в усій Україні лунають сирени. Всіх людей закликають негайно перейти в укриття.

Повідомлення про тривогу почали з'являтись орієнтовно о 20:03 20 квітня. Людям треба перебувати в укритті до відбою тривоги.

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Сирени лунають у більшості областей України

Повітряну тривогу оголосили на:

Миколаївщині;

Одещині;

Львівщині;

Рівненщині;

Тернопільщині;

Дніпропетровщині;

Волині;

Київщині;

Запоріжжі;

Кіровоградщині;

Харківщині;

Чернігівщині;

Житомирщині;

Івано-Франківщині;

Сумщині;

Вінниччині;

Луганщині.

Загалом, сирени не лунають тільки на Закарпатті, Буковині та Херсонщині.

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