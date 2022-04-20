Майже в усій Україні лунають сирени: всім треба перейти в укриття

20 квітня 2022 , 20:09
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Майже в усій Україні лунають сирени. Всіх людей закликають негайно перейти в укриття.

Повідомлення про тривогу почали з'являтись орієнтовно о 20:03 20 квітня. Людям треба перебувати  в укритті до відбою тривоги.

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Сирени лунають у більшості областей України

Повітряну тривогу оголосили на:

  • Миколаївщині;
  • Одещині;
  • Львівщині;
  • Рівненщині;
  • Тернопільщині;
  • Дніпропетровщині;
  • Волині;
  • Київщині;
  • Запоріжжі;
  • Кіровоградщині;
  • Харківщині;
  • Чернігівщині;
  • Житомирщині;
  • Івано-Франківщині;
  • Сумщині; 
  • Вінниччині;
  • Луганщині.

Загалом, сирени не лунають тільки на Закарпатті, Буковині та Херсонщині.

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Автор: Діана Квасневська