У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу

В Україні близько 17:00 оголосили повітряну тривогу. Сирени увімкнули у більшості областей.

Негайно перейдіть в укриття. Перебувати на вулиці зараз небезпечно, повідомляє 24 канал.

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Де оголосили тривогу

Львівській,

Івано-Франківській,

Чернівецькій,

Харківській,

Київській,

Полтавській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Вінницькій,

Хмельницькій,

Житомирській,

Тернопільській,

Волинській,

Рівненській,

Сумській областях.

Не виходьте зі сховища доти, поки не отримаєте повідомлення про відбій повітряної тривоги. Не нехтуйте цим правилом, адже воно рятує життя.

До теми дивіться відео про те, як виглядає Харків після бомбардувань: