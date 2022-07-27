У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу
Джерело:Alerts.in.ua
Ранок 27 липня знов почався з оголошення повітряної небезпеки у низки регіонів. Спершу сирени завили на Півночі, а після цього охопили Захід України.
Людей закликають негайно пройти в укриття або ж хоча б дотримуватися правила двох стін.
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Станом на 9:55 повітряної тривоги немає у:
- Сумській,
- Полтавській,
- Харківській,
- Дніпропетровській,
- Донецькій,
- Запорізькій,
- Херсонській,
- Миколаївській,
- Одеській областях.
В усіх інших регіонах – зберігається загроза ракетного удару. Водночас у Луганській повітряна тривога не вщухає вже 113 днів. Тоді як дані з тимчасово окупованого Криму взагалі відсутні.
Мапа повітряних тривог 27 липня / Скриншот Alerts.in.ua
Вибухи на Житомирщині
Вранці 27 липня у Коростені, що на Житомирщині, почули вибухи. Цю інформацію Спільному підтвердив голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк.
Згодом у Коростенській районній військовій адміністрації пояснили, що вибухи дійсно лунали, але це не ворожа атака, а проведення навчання військових, яке співпало з повітряною тривогою.
Ворог обстрілює українські міста: останні новини
- Вранці 27 липня російські окупанти вкотре вдарили по Харкову. Звуки вибухів в області пролунали під час сигналів повітряної тривоги. Мер Харкова Ігор Терехов майже одразу підтвердив інформацію про "прильоти". Спершу мер повідомив, що жертв немає, втім вже зараз заявив, що, на жаль, є постраждалі.
- Окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв і вдень, і вночі. 27 липня ворог застосовував системи залпового вогню, а також нетипові ракети С-300. Попередньо, жертв внаслідок обстрілів немає. Однак ворог уразив кілька об'єктів промислової та критичної інфраструктури.
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