Загроза балістичного озброєння: у багатьох областях України оголосили тривогу

У багатьох областях України вдень 10 березня оголосили повітряну тривогу. Попереджають, що на Сході – загроза балістичного озброєння.

Людей закликають негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Зверніть увагу Дуже дорого і довго, – у Повітряних силах оцінили можливість Росії виробляти нові "Кинджали"

Українців попереджають про загрозу балістичного озброєння на Сході. Окрім того, у центральних та південних областях фіксують загрозу ЗРК/ОТРК. На Сумщині та Донеччині попереджали також про загрозу артилерійського обстрілу.

Також повідомляють про вибухи у Херсоні та передмісті. Офіційного підтвердження або спростування наразі немає.

Повітряну тривогу станом на 16:34 оголосили у таких областях: Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській, Луганській, АР Крим. Відбої почалися близько 16:41. Українців просять довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну та намагається атакувати Україну не лише ракетами та дронами, але й фейками.