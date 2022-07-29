У більшості областей України – повітряна небезпека

В Україні у багатьох областях близько 09:30 почали звучати сирени. Жителів більшості регіонів, а також Києва закликали пройти в укриття.

Першою – ще близько 09:00 сирени почула Миколаївська область. Згодом повітряна небезпека поширилась на території Кіровоградщини та Черкащини, після цього – про загрозу попередили мешканців решти областей.

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У яких областях прозвучали сирени:

Волинська,

Рівненська,

Житомирська,

Київська,

Чернігівська,

Сумська,

Полтавська,

Кіровоградська,

Черкаська,

Миколаївська,

Вінницька,

Хмельницька,

Тернопільська,

Чернівецька,

Івано-Франківська,

Закарпатська,

Луганська,

Львівська.

У Білорусі на зліт пішов винищувач

О 09:40 у Миколаївській області повідомили про відбій. Вже після цього, як інформує "Суспільне" , у обласному центріЧерез 10 хвилин на Миколаївщині знову залунали сирени.

Перед тим, як в Україні масово прозвучали сирени, телеграм-канал "Беларускі Гаюн" повідомив, що о 09:03 на зліт у Барановичах пішов винищувач.

Повітряна тривога вранці 29 липня / Скриншот з карти Вадима Клименка

Ракетні обстріли росіянами України: останні новини

Вранці 29 липня українським військовим вдалось збити ракету над Кіровоградською областю. Ракету ліквідували над територією Світловодської громади.

росіяни обстріляли центральну частину Харкова: постраждав житловий будинок та ВНЗ. Дістав травми літній чоловік.

28 липня окупанти ракетами вдарили по Миколаєву. В обласний центр прилетіли 8 ракет.

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