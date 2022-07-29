У більшості областей України – повітряна небезпека

29 липня 2022 , 09:30
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В Україні у багатьох областях близько 09:30 почали звучати сирени. Жителів більшості регіонів, а також Києва закликали пройти в укриття.

Першою – ще близько 09:00 сирени почула Миколаївська область. Згодом повітряна небезпека поширилась на території Кіровоградщини та Черкащини, після цього – про загрозу попередили мешканців решти областей.

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У яких областях прозвучали сирени:

  • Волинська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Київська,
  • Чернігівська,
  • Сумська,
  • Полтавська,
  • Кіровоградська,
  • Черкаська,
  • Миколаївська,
  • Вінницька,
  • Хмельницька,
  • Тернопільська,
  • Чернівецька,
  • Івано-Франківська,
  • Закарпатська,
  • Луганська,
  • Львівська.
Зверніть увагу! О 09:40 у Миколаївській області повідомили про відбій. Вже після цього, як інформує "Суспільне", у обласному центрі почули вибухи. Через 10 хвилин на Миколаївщині знову залунали сирени.

У Білорусі на зліт пішов винищувач

Перед тим, як в Україні масово прозвучали сирени, телеграм-канал "Беларускі Гаюн" повідомив, що о 09:03 на зліт у Барановичах пішов винищувач.

Повітряна тривога вранці 29 липня / Скриншот з карти Вадима Клименка

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Автор: Ірина Пундор