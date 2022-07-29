У більшості областей України – повітряна небезпека
29 липня 2022 , 09:30Читать новость на русском
В Україні у багатьох областях близько 09:30 почали звучати сирени. Жителів більшості регіонів, а також Києва закликали пройти в укриття.
Першою – ще близько 09:00 сирени почула Миколаївська область. Згодом повітряна небезпека поширилась на території Кіровоградщини та Черкащини, після цього – про загрозу попередили мешканців решти областей.
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У яких областях прозвучали сирени:
- Волинська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Київська,
- Чернігівська,
- Сумська,
- Полтавська,
- Кіровоградська,
- Черкаська,
- Миколаївська,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Тернопільська,
- Чернівецька,
- Івано-Франківська,
- Закарпатська,
- Луганська,
- Львівська.
У Білорусі на зліт пішов винищувач
Перед тим, як в Україні масово прозвучали сирени, телеграм-канал "Беларускі Гаюн" повідомив, що о 09:03 на зліт у Барановичах пішов винищувач.
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