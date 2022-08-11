У всіх областях України сповіщали про повітряну тривогу

Тривогу оголосили у всій Україні. У деяких областях сирени вже пролунали повторно, тобто на відбій.

Повітряну тривогу оголошували у всіх областях України. Не було лише даних про небезпеку в Криму, адже він є тимчасово окупованим.

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Де оголошували тривогу

у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях;

у Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях;

у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях;

у Харківській, Донецькій, Луганській областях;

в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях.

Станом на 13:35 повітряну небезпеку оголосили в усіх областях України.

О 14 годині сирени поступово почали лунати на відбій. "Зеленими" стали такі області: Чернігівська, Київська, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська й Донецька.

Що робити, коли почули сирену

Коли оголошують повітряну тривогу, слід знайти найближче укриття й сховатися там. В бомбосховищі треба перебувати до відбою.

Якщо поруч немає укриття, слід хоча б дотримуватись правил двох стін. Перед цим треба зачинити вікна в будинку, вимкнути усі електричні та нагрівальні прилади, перекрити газ, загасити печі, вимкнути світло.

У білорусі повідомляли про політ винищувачів

У місцевому телеграм-каналі білорусі повідомляють, що в небі над Барановичами та Івацевичами літають винищувачі. За попередніми даними, їх злетіло три. За їхніми даними, у містах відбуваються тренування.

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