У всіх областях України сповіщали про повітряну тривогу
Джерело:карта повітряних тривог
Тривогу оголосили у всій Україні. У деяких областях сирени вже пролунали повторно, тобто на відбій.
Повітряну тривогу оголошували у всіх областях України. Не було лише даних про небезпеку в Криму, адже він є тимчасово окупованим.
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Де оголошували тривогу
- у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях;
- у Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях;
- у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях;
- у Харківській, Донецькій, Луганській областях;
- в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях.
Станом на 13:35 повітряну небезпеку оголосили в усіх областях України.
О 14 годині сирени поступово почали лунати на відбій. "Зеленими" стали такі області: Чернігівська, Київська, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська й Донецька.
Що робити, коли почули сирену
Коли оголошують повітряну тривогу, слід знайти найближче укриття й сховатися там. В бомбосховищі треба перебувати до відбою.
Якщо поруч немає укриття, слід хоча б дотримуватись правил двох стін. Перед цим треба зачинити вікна в будинку, вимкнути усі електричні та нагрівальні прилади, перекрити газ, загасити печі, вимкнути світло.
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