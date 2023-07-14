По всій Україні оголошували повітряну тривогу: у небо злетів МІГ-31К

По всій Україні вдень 14 липня оголошували повітряну тривогу. Повідомляли, що у небо злетів ворожий МІГ-31К. Він може нести ракети "Кинджал".

Українців закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 Канал.

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Окрім того, людей просять довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну боротьбу й активно атакує Україну не лише ракетами та дронами, але й фейками.

Повітряна тривога вдень 14 липня почалася близько 18:36. Згодом вона поширилася по всій території України.

Вся Україна – ракетна небезпека. Виліт МіГ-31К взліт з аеродрому Саваслейка,

– заявили у Повітряних силах ЗСУ.

Відбої почалися близько 19:06.

Наразі росіяни мають достатньо ракет

Роман Світан – полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор – заявив, що наразі росіяни мають достатню для атаки кількість ракет. Наразі в окупантів їх близько сотні. Атакувати територію України російські загарбники можуть у будь-який момент. Потрібно бути готовими й піклуватися про свою безпеку. Потрібно оперативно реагувати на тривоги.