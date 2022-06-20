У багатьох областях України повітряна тривога: вирушайте в укриття

У багатьох областях України станом на 21:02 лунає повітряна тривога. Українців заликають негайно йти в укриття цивільного захисту.

Перебувати там необхідно, доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом не можна, адже воно рятує життя.

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Загроза ракетних ударів по території України – зберігається.