У багатьох областях України повітряна тривога: вирушайте в укриття
20 червня 2022 , 21:00Читать новость на русском
У багатьох областях України станом на 21:02 лунає повітряна тривога. Українців заликають негайно йти в укриття цивільного захисту.
Перебувати там необхідно, доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом не можна, адже воно рятує життя.
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