У багатьох регіонах оголосили тривогу: перебувайте в укриттях

У багатьох регіонах України в обід 3 червня увімкнули сирени. В усіх областях, крім західних та південних, оголосили повітряну тривогу.

Негайно спустіться в укриття та будьте дам доти, поки не отримаєте повідомлення про відбій. Перебувати на вулиці під час тривоги не можна, адже так ви ризикуєте загинули внаслідок ворожого авіаудару.

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Сирени увімкнули близько 13:30. Водночас у Донецькій області – раніше на 1 годину та 20 хвилин.

У яких областях оголосили тривогу

Житомирській,

Вінницькій,

Київській,

Чернігівській,

Сумській,

Харківській,

Луганській,

Донецькій,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Кіровоградській,

Черкаській,

Полтавській.



Карта повітряних тривог / Фото єМапа

О 13:52 на Вінниччині, Київщині та Кіровоградщині оголосили відбій. Утім менше ніж через 10 хвилин в областях знову завили сирени. Пощастило лише мешканцям Вінниччини – там не оголошували тривогу вдруге.Після 14:40 тривогу скасували вже у решті областей.

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Наслідки ворожих обстрілів України

Російські окупанти вдень 2 червня активно обстрілювали Харківську область. Через це у Чугуєві загинув місцевий мешканець. Також відомо про постраждалих у селі Катеринівка Лозівського району, у Балаклійській громаді та обласному центрі. Крім того, в Циркунах та Золочеві руйнувань зазнали житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди та ангар з зерном.

Близько 5 години ранку окупанти здійснили масовий обстріл прикордонних населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. З території Росії прилетіли щонайменше сотня ворожих ракет та мін. Відомо, що загарбники відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню та мінометів. На щастя, обійшлося без жертв.

Під удар потрапило й одне з сіл Зеленодольської громади на Дніпропетровщині. Снаряд влучив у житловий будинок, в якому перебували матір з 2 дітьми. Внаслідок удару вони постраждали.

Окупанти активно обстрілювали Луганську область. Вогонь відкривали по 10 населених пунктах регіону. Через це руйнувань зазнали 36 будинків та 4 автомобілі пожежної частини. Також відомо, що загинула одна жінка.

По Донецькій області ворог гатив зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, "Градів" та авіації. На жаль, 3 людей загинули, а ще 8 – постраждали.

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