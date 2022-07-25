У багатьох регіонах України повітряна тривога, у Харкові чути вибухи: ховайтесь в укриття

Після обіду 25 липня у багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу. Закликаємо місцевих жителів терміново перейти в укриття.

Першими про загрозу ракетного удару повідомили південні регіони, близько 16:40. Згодом про загрозу повідомили центральні, східні та навіть північні області.

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У яких регіонах оголошена повітряна тривога

У Києві та Київській області,

У Полтавській області,

У Сумській області,

У Чернігівській області,

у Житомирській області,

У Черкаській області,

У Харківській області,

У Кіровоградській області,

У Дніпропетровській області,

У Миколаївській області,

В Одеській області,

У Запорізькій області,

у Донецькій області.

Також повітряна тривога оголошена у Луганській області. Вона триває аж від 4 квітня й відтоді не припинялася.

На жаль, більша частина Херсонської області тимчасово перебуває в окупації, тож звідти сигнали не надходять. Закликаємо людей бути обережними й принаймні орієнтуватися за сигналами тривоги у сусідніх регіонах.

У Харкові чули вибухи

На Харківщині про повітряну тривогу оголосили приблизно о 17:20. І вже менш ніж за 10 хвилин жителі регіону почули вибух. Офіційної інформації про те, що трапилось, поки що немає. Проте місцеві повідомляють, що, скоріше за все, вибух трапився за межами Харкова.

Головні правила, які варто знати під час повітряної тривоги

Якщо почули повітряну тривогу, дійте швидко, проте зважено та спокійно. Одразу перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади, щоб зменшити усі ризики небезпеки.

Подбайте про літніх, маломобільних сусідів або людей з інвалідністю, якщо поруч з вами такі є. Допоможіть їм дістатися до укриття або переконайтеся, що вони можуть дістатися до безпечного місця.

Якнайшвидше перейдіть до найближчого укриття чи сховища. Якщо з вагомої причини ви не можете цього зробити, принаймні дотримуйтеся правила "двох стін". При цьому не забувайте подбати про безпеку ваших домашніх улюбленців, оскільки ми відповідаємо за тих, кого приручили.

Покидати укриття або безпечне місце можна лише після відбою.

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