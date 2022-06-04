У багатьох регіонах України – повітряна тривога: прямуйте в укриття

Наразі тривогу оголосили у центральних, південних та східних областях України. Небезпека ракетних ударів з'явилась приблизно о 21:43.

Повітряну тривогу 4 червня оголосили у Харківській, Полтавській, Київській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Чернігівській, Вінницькій та Житомирській областях. Крім цього, постійно небезпека з повітряє у Луганській області.

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Приблизно о 21:58 тривога виникла і в Сумській області, а о 21:57 – у Хмельницькій.

О 22: 08 у Миколаївській області оголосили про відбій ракетної небезпеки.

Тривога на Заході

Даних про небезпеку ракетних обстрілів немає на тимчасов окупованих Росією українських територій. Мовиться про Херсонську область та півострів Крим.

Приблизно о 22:17 сирени почали лунати у Івано-Франківській, Волинській та Хмельницькій областях. О 22:18 – у Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Львівській та Рівненській областях.



Карта повітряних тривог станом на 22:28 / Скриншот 24 каналу

Як поводитись, коли лунають сирени

Коли чуєте сигнал повітряної тривоги, то необхідно одразу спуститись до найближчого укриття. Якщо є змога – повідомте про це сусідів та допоможіть літнім або маломобільним людям піти у сховище.

Якщо немає укриття, то скористайтесь "правилом двох стін". Тобто виберіть кімнату без вікон всередині помешкання та перебувайте ближче до опорної стіни. Найчастіше це може бути коридор чи ванна.

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Правоохоронці закликають не публікувати жодних фото чи відео, якщо ракети влучили. Не можна також називати адреси "прильотів", оскільки ця інформація може допомогти росіянам коригувати обстріли. Крім цього, може трапитися повторна атака, якщо окупанти будуть незадоволені "результатом" своїх дій.

Не виходьте з укриттів та безпечних місць до кінця повітряної тривоги. За можливості візьміть з собою телефон, найнеобхідніші речі та документи.

Про відбій ракетної небезпеки повідомляють на офіційних сторінках у соцмережах цивільних департаментів або ж місцевої влади.

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