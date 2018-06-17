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Багатостраждальний проект "Стіна": Аваков сповістив про успіхи на території Харківщини

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Аваков відзвітував про реалізацію проекту "Стіна" на кордоні з Росією
Аваков відзвітував про реалізацію проекту "Стіна" на кордоні з Росією / 24 канал

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що проект "Європейський вал" або "Стіна", який почали реалізовувати ще в 2014 році, на території Харківщини на сьогодні готовий на 80%.

Про це Аваков розповів під час інспекції російсько-українського кордону, повідомляє ТСН.

Проект "Стіна" передбачає зміцнення кордону, будівництво фортифікаційних споруд і впровадження інтелектуальної системи контролю. Розвиток кордону почали в декількох областях України, проте тільки в Харківській області проект майже реалізували.

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Чиновники обіцяють завершити облаштування 270 кілометрів харківської ділянки вже до кінця 2018 року. Далі роботи триватимуть у Сумській і Луганській областях.

Тобто логіка: зробили Харків, з цієї сторони Суми пробиваємо до кінця, і пішов Луганськ. По Луганську не поспішаємо, бо, може, доведеться все-таки робити справжній кордон,
– розповів Аваков.

Що таке "Європейський вал" або "Стіна"? Проект облаштування українського держкордону з Росією. Ініційований Кабміном під керівництвом Арсенія Яценюка у 2014 році. Реалізувати проект розраховували до 2020 року. Він передбачає облаштування кордону інженерними спорудами і системами спостереження.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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