Багатостраждальний проект "Стіна": Аваков сповістив про успіхи на території Харківщини

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що проект "Європейський вал" або "Стіна", який почали реалізовувати ще в 2014 році, на території Харківщини на сьогодні готовий на 80%.

Про це Аваков розповів під час інспекції російсько-українського кордону, повідомляє ТСН.

Проект "Стіна" передбачає зміцнення кордону, будівництво фортифікаційних споруд і впровадження інтелектуальної системи контролю. Розвиток кордону почали в декількох областях України, проте тільки в Харківській області проект майже реалізували.

Читайте також: Українські бійці відзначилися новим успіхом на Донбасі

Чиновники обіцяють завершити облаштування 270 кілометрів харківської ділянки вже до кінця 2018 року. Далі роботи триватимуть у Сумській і Луганській областях.

Тобто логіка: зробили Харків, з цієї сторони Суми пробиваємо до кінця, і пішов Луганськ. По Луганську не поспішаємо, бо, може, доведеться все-таки робити справжній кордон,

– розповів Аваков.

Що таке "Європейський вал" або "Стіна"? Проект облаштування українського держкордону з Росією. Ініційований Кабміном під керівництвом Арсенія Яценюка у 2014 році. Реалізувати проект розраховували до 2020 року. Він передбачає облаштування кордону інженерними спорудами і системами спостереження.