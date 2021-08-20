Багатотисячний мітинг та нестримні емоції: як українці святкували перший День Незалежності

Цьогоріч Україна святкує 30 День Незалежності, до ювілею готують масштабні заходи. Вперше головне свято країни відзначали в 1991 році. Тоді під Верховною Радою зібрався масштабний мітинг.

До свободи Україна йшла століттями. Однак ключові події трапилися у 1989 – 1991 роках, коли розвалювався Радянський Союз. Тож пропонуємо згадати, як українці відзначали здобуття довгоочікуваної незалежності.

Важливо 30 років Незалежності України у фото: як це було

У 1991 році незалежність святкували двічі

Вкрай важливий документ, декларацію про суверенітет, прийняли 16 липня 1990 року. У ній прописали політичну та економічну самостійність у межах УРСР, українське громадянство, а також окреслили потребу створити Конституцію, армію, держбюджет.

До речі, депутати залишили на документі символічні гасла: "Слава Україні", "Ще не вмерла і не вмре", "Від сьогодні – будьмо".



Декларація про суверенітет / Фото "Радіо Свобода"

Тоді ж Верховна Рада постановила, що 16 липня вважатимуть Днем проголошення Незалежності. Відтак у 1991 році Україна фактично святкувала незалежність двічі: 16 липня та 24 серпня.

У липні українці влаштували багатотисячний марш київським Хрещатиком. Вони крокували, одягнені у національний одяг та тримаючи синьо-жовті прапори. Щоправда, "радянські залишки" ще відчувались – керівництво Комуністичної партії УРСР несло квіти до пам'ятника Леніну.

Ввечері на сучасному Майдані Незалежності виступав львівський рок-гурт "Брати Гадюкіни". Завершили свято салютом.

Святкування Дня Незалежності 16 липня 1991 року / Фото Олександра Клименка, оприлюднені виданням "Бабель":

Акт проголошення Незалежності написали за півтори години

У серпні 1991 року Державний комітет з надзвичайного стану відчайдушно намагався врятувати Радянський Союз від розпаду.

Тому спроба державного путчу змусила українських депутатів зібратись на позачергове засідання Верховної Ради. Діяли швидко. Наприклад, Акт про проголошення Незалежності України написали за півтори години у шкільному зошиті. Цим займались Левко Лук'яненко та Леонтій Сандуляк.

Проголошення Незалежності України, дивіться відео:

Десятки тисяч українців вийшли на мітинг

Щоб висловити свою позицію, тисячі українців вийшли на акцію під будівлю парламенту. Вони впевнено йшли мітингувати за незалежність. Тоді біля Ради зібралося близько 30 – 50 тисяч людей.



Мітинг біля Верховної Ради / Фото Олександра Клименка

Засідання парламенту транслювали на вулицю, аби всі могли спостерігати за подіями. Люди помітно нервували, але були налаштовані рішуче. Лунали вигуки: "Україні – волю!" і "Ми втомилися жити в злиднях".

Мітинг у Києві за незалежність / Фото Укрінформу, "Історичної правди" та BBC:

Зрештою, історичне рішення прийняли – Акт проголошення Незалежності України ухвалили. Тоді до стін парламенту внесли синьо-жовтий стяг. Прапор несли В'ячеслав Чорновіл, Микола Поровський, Іван Заєць, Ярослав Кендзьор, Ігор Деркач, Володимир Крижанівський та інші депутати.



Синьо-жовтий прапор занесли до Ради / Фото Єфрема Лукацького



Прапор у Раді / Фото Єфрема Лукацького

До речі, Прапор Незалежності тепер зберігається у Верховній Раді.



Прапор Незалежності зараз / Фото з сайту Верховної Ради



Акт проголошення Незалежності України / Фото "Української правди"

Люди не могли стримати емоцій

Після цього частина депутатів від опозиції на якийсь час вийшла на мітинг перед будівлею парламенту. Збуджений натовп буквально на руки підхопив "народних героїв", а Рада почала приймати перші рішення незалежної України.

Мітинги та гучні святкування були не лише в Києві, а й у інших містах. Українці тоді святкували у кожному куточку держави.

Наприклад, львів’яни масово вийшли на площу перед Оперним театром.



Люди підкидають Лук'яненка після проголошення незалежності / Фото з Вікіпедії

Перший День Незалежності України, дивіться відео:

30 років по тому

Із цих історичних подій минуло 30 років. Відтоді Україну сколихнуло чимало подій. Були злети та падіння, трагічні й щасливі моменти. Українці робили помилки, але зростали та здобували досвід.

Цього року наша держава відзначає ювілей. Святкуватимемо 3 дні, урочистості пройдуть у кожному куточку країни. Символізуватиме свято квітка, а об'єднає заходи гасло "Ти у мене єдина".

Як пройде День Незалежності у 2021 році

22 серпня українцям вручатимуть відзнаки "Національна легенда". Її даватимуть за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Батьківщини.

23 серпня проведуть перший саміт Кримської платформи. Участь у ньому вже підтвердили понад 40 держав. Подія є історичною, оскільки захід спрямований на згуртуванні сил для деокупації Криму.

24 серпня на Хрещатику, на Дніпрі, в Одесі, у Чорному морі пройде військовий парад. Ввечері на НСК "Олімпійський" розпочнеться святкове шоу "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни". У ньому братимуть участь зірки, артисти опери та балету та симфонічний оркестр.

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