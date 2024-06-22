У WSJ розповіли, як українські бійці на баггі та квадроциклах обходять ворога

Українські захисники використовують усі можливі засоби на фронті. Зокрема, вони осідлали баггі, квадроцикли та електровелосипеди для маневрів на полі бою.

Ці легкі й тихі транспортні засоби дозволяють військовим на передовій залишатися непомітними для російських дронів. Їх використовують, з-поміж іншого, для доставки боєприпасів, евакуації поранених та інших завдань.

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Квадроцикли на фронті

Невеликі розміри та висока маневреність роблять баггі та квадроцикли незамінними на фронті. Хоча вони й не можуть замінити важку військову техніку, їхня роль у логістиці та тактичних маневрах все одно є критичною.

Нещодавно вночі рядовий Віталій Шаблій завантажив 350 кілограмів боєприпасів і води на баггі, який зазвичай використовують на фермі. Він вимкнув фари та попрямував до прифронтового окопу за 15 миль звідси. Баггі, довжиною близько 3 метрів і висотою 1 – зварили у Києві. Він використовує двигун Volkswagen,

– пишуть у The Wall Street Journal.

Крім того, бригада "Азов" використовує малогабаритні транспортні засоби для доставки припасів у Кремінському лісі. Електровелосипеди стають непомітними для радарів, а квадроцикли дозволяють швидко пересуватися по пересіченій місцевості, хоч і не мають броні.

українські військові адаптують різноманітні транспортні засоби, зокрема моделі від Polaris, Yamaha та китайських брендів, для ефективної боротьби на передовій.

Фронтовий медик, на ім'я Андрій, зазначав: постійно думав про те, як найшвидше дістатися до поранених, але не потрапивши під вогонь ворога. Він розглядав електросамокати, велосипеди та мотоцикли, але вирішив, що маневреність моноколеса перевершує все.

Воно дозволяє долати будь-які перешкоди, такі як пісок або багнюка,

– сказав він, а також додав, що також може розганятися до майже 18 кілометрів на годину.

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Раніше видання The Wall Street Journal розповідало, як українці та партнери розробили 5 способів підвищення ефективності дронів. Вдосконалені безполітні літальні апарати здатні обходити російську систему протиповітряної оборони.