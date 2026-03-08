Військові відпрацьовують керування багі в умовах бездоріжжя: яка його перевага
- Воїни 8 полку ССО тренуються керувати багі в умовах бездоріжжя для виконання бойових завдань.
- Багі дозволяє швидко інфільтруватися в район завдання та евакуювати поранених в місцях, де звичайна техніка не проїде.
На фронті українські захисники активно відпрацьовують керування багі у складних умовах бездоріжжя. Скористатися цим видом засобом змогли, зокрема, воїни 8 полку Сил спеціальних операцій.
Як це відбувається, показали у ССО ЗСУ.
Як багі допомагає на фронті?
Бруд, слизький ґрунт і важкий рельєф додають викликів українським захисникам. Саме в таких умовах переважно виконують бойові завдання оператори.
Як розповіли у ССО, завдяки багі можна швидко заходити в район виконання завдання там, де звичайна техніка не проїде.
Довідково. Багі – це невеликий легкий автомобіль високої прохідності з відкритими колесами. Він призначений для їзди по бездоріжжю.
Завдяки цьому транспорту відбувається інфільтрація та ексфільтрація груп, а ще – евакуація поранених і оперативна зміна позицій.
Тому водії мають вміти керувати машиною впевнено навіть тоді, коли під колесами суцільне болото, що є найбільш складною перешкодою для багі. Тренування у таких умовах – це не про комфорт. Це про готовність працювати там, де дороги фактично не існує,
– розповіли у ССО.
Багі на фронті / Фото ССО
Ситуація на фронті: останні новини
Українським військовим неабияк допомагають екіпажі перехоплювачів. Вони, як розповів 24 Каналу Ростислав Степанчук, начальник відділення БпЛА 55-ї окремої артилерійської бригади, вже прикривають українські позиції.
Окрім того, триває на Олександрівському напрямку, де уже звільнено 9 населених пунктів. За словами Генштабу, на початку наступальних дій суттєвий вплив мало відключення Starlink в окупантів.
А начальник ОВГП 115 бригади Олег "Мартин" повідомив 24 Каналу, що в окупантів почався "снарядний голод". Тому вони все частіше вдаються до використання безпілотних систем та завдання точкових ударів, а на штурми кидають переобладнані цивільні "буханки" замість танків та БМП.