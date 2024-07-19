На Чернігівщині чоловік погрожував підірвати будинок із власною сім'єю

У місті Бахмач, що неподалік Ніжина, поліцейські затримали чоловіка, який погрожував підірвати будинок. Він заявляв, що не пошкодує навіть малих дітей.

Під час затримання правоохоронці вилучили у зловмисника більш ніж 2 кілограми тротилу.

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Що відомо про інцидент

Вдень 18 липня на спецлінію поліції надійшов дзвінок. Чоловік із міста Бахмач заявив, що має образу на рідних і готовий підірвати будинок разом з усіма, хто перебуває всередині. Зловмисник заявив, що начебто має для цього достатньо засобів, і все уже замінував. А також що пошкодує навіть малих дітей.

Заявник сам назвав адресу. На місце події швидко виїхали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група і фахівці відділу вибухотехнічної служби обласної поліції.

Під час перевірки та спілкування заявником поліцейські встановили, що 37-річний чоловік дійсно має чимало тротилу, проте мінування не проводив.

Співробітники відділення №1 Бахмача Ніжинського районного управління поліції разом з поліцейськими вибухотехнічної служби завадили агресивним намірам громадянина. У зловмисника вилучено 2,4 кг тротилу,

– повідомили в поліції.

Поліцейські вилучили у нього 12 тротилових шашок по 200 грамів кожна. Де він взяв вибухівку ще належить встановити.

Чоловік вже сидить в ізоляторі тимчасового тримання.