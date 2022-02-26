У Бахмачі люди кидаються під ворожі танки: емоційне відео
Джерело:телеграм Гончаренка
У місті Бахмач Чернігівської області місцеві жителі стають на заваді російським танкам, щоб не дати ворогу просунутись хоч на міліметр далі.
У мережі з'явилось відповідне відео. Його оприлюднив у телеграмі нардеп Олексій Гончаренко.
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На кадрах помітно, як по містечку намагається просунутись колона ворожої техніки. Однак українців це не лякає. Навпаки – вони кидають під колеса танків речі, які трапляються їм під рукою – наприклад, велосипеди.
Жінка на відео каже, що рух техніки у місті не закінчується.
Чоловік кинувся під ворожий танк
Один, очевидно, дуже сміливий чоловік вирішив завадити руху російській техніці собою. Спершу він навіть спробував на неї забратися, а потім зістрибнув та намагався зупинити транспорт окупанта голіруч.
Це на хвилю допомогу – ворожий танк зупинився. Тоді чоловік поправив кашкета та став на коліна перед ним, щоб той не проїхав. Його спробували підвести інші мешканці.
Українців не перемогти
Примітно, що вони не втекли, а навпаки – стали у шеренгу на захист.
Бахмач. Місцеві жителі кидаються під танки окупантів. Українців не перемогти,
– коротко підписав Гончаренко.
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