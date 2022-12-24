Альянс Пригожина і Суровікіна: Буданов пояснив, чому "вагнерівці" принципово вчепилися за Бахмут

Бахмут став найгарячішою точкою на лінії фронту – завербовані "кухарем Путіна" Євгенієм Пригожиним в'язні гинуть десятками та сотнями при спробах захопити місто. Керівник ГУР Міноборони пояснив, чому для ворога це місто стало настільки принциповим.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони в інтерв'ю пояснив, що тут більше мова йде не про стратегічне значення Бахмута для ворожої армії, а про ідеологічне. Ідеологічне для "кухаря Путіна".

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Чому "вагнерівці" вчепилися за Бахмут

Кирило Буданов пояснив, що Євгеній Пригожин намагається конкурувати з російськими генералами. Попри те, що на Бахмутському напрямку ПВК "Вагнера" координуються з регулярною армією ворога, основну силу становлять саме вони.

Основне суперництво в Росії зараз відбувається між Пригожиним та головою міноборони Шойгу. У вересні до конкуренції додався Сєргєй Суровікін, якого призначили командувачем російської армії. У цьому протистоянні Суровікін став на бік Пригожина, то ж вони утворили такий собі альянс. Саме завдяки цьому "вагнерівці" отримали важке озброєння.

Керівник ГУР наголосив, що мета захоплення Бахмута для Пригожина і "вагнерівців" – ідеологічна та медійна.

Тут лише ідеологічне та медійне питання. Це причина, по якій підрозділи Вагнера так фанатично намагаються захопити це місто. Їм потрібно показати, що вони сила, і вони можуть зробити те, що не змогла російська армія. Ми це чітко бачимо і розуміємо,

– заявив Буданов.

Очільник ГУР відзначив, що Бахмут не є стратегічно важливим населеним пунктом для росіян, однак його захоплення дозволило б ворогу покращити свої позиції й наступати на інші міста Донеччини.

Ситуація в Бахмуті

Від травня ворожі війська намагаються захопити місто Бахмут на Донеччині, особливо ситуація загострилася восени цього року. Ворог зазнає колосальних втрат, але не полишає спроб захопити місто. Окупанти використовують тут традиційну для ворожої армії тактику "випаленої землі" – вогнем артилерії та іншої зброї, росіяни рівняють Бахмут з землею.

Попри надважкі бої та постійні обстріли, українські воїни героїчно тримають оборону Бахмута та не допускають подальших просувань ворога. Однак, на жаль, цей опір – це життя та здоров'я наших воїнів. Не забувайте про це та підтримуйте українську армію.