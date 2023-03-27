Ситуація у Бахмуті стабілізувалася: у ЗСУ пояснили, що це означає

Протягом останніх днів можна все частіше почути про те, що нашим воїнам вдалося стабілізувати ситуацію в Бахмуті – одній із найгарячіших точок на лінії фронту. У ЗСУ пояснили, що означає ця стабілізація.

В етері національного телемарафону речник східного угруповання військ Сергій Череватий пояснив, що наші воїни знають наміри противника та свої сили й засоби. Таким чином наші війська протидіють загарбникам.

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Як ЗСУ стабілізували ситуацію в Бахмуті

Сергій Череватий пояснив, що наші воїни активно вибудовують оборонні рубежі та свою оборону. Ракетні та артилерійські підрозділи завдають превентивні удари по противнику.

Також наші воїни розуміють, де ворог концентрує найбільше своїх зусиль та протидіють йому.

Речник Східного угруповання військ підкреслив, що вже понад 9 місяців українські захисники не дають окупантам прорвати оборону в районі Бахмута для подальшого просування про Донеччині, адже це одне з пріоритетних завдань противника.

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Станом на 18:00 27 березня загарбники продовжують спроби штурму Бахмута. Також ворог здійснив невдалу спробу наступу в районі Іванівського. Бахмут під контролем українських військ.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог атакує в районах Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Невельського та Мар’їнки.

Крім того, ворог продовжує обстрілювати населені пункти уздовж лінії зіткнення з мінометів, артилерії й танків. Прифронтові міста страждають від обстрілів ракетами та РСЗВ. Наприклад, окупанти вдарили по Слов'янську, через що постраждали 36 осіб