Змушені атакувати здебільшого "мобіками": у "Вагнера" закінчуються зеки для наступу на Бахмут

Ситуація довкола Бахмута залишається дуже складною та напруженою. Однак ЗСУ не лише тримають оборону міста, але й відбивають те, що ворог захоплював 2 місяці. Водночас "вагнерівці" втрачають потенціал для наступу.

Про це 24 каналу стало відомо з власних джерел. Все частіше "вагнерівці" кидають в атаки саме мобілізованих та завербованих ув'язнених через страхи за власне життя.

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Ситуація в Бахмуті дуже складна

Попри постійні обстріли українським захисникам та захисницям вдається не лише не пропускати ворога, але й іти у контратаки. Наприклад, наші героїчні воїни відбили окупантів від околиць Бахмута й відкинули їх на 2 кілометри від міста. На захоплення цієї території росіяни витратили 2 місяці, але ЗСУ відбили її за 48 годин у важких боях.

Ситуація залишається складною, тому все частіше "вагнерівці", які отримали наказ захопити місто до кінця жовтня, починають кидати у бій в'язнів, яких заагітував Євгєній Пригожин та мобілізованих. Однак зеків у "Вагнера" не так уже й багато, то ж в основному доводиться кидати "мобіків". Таким чином наближається злам окупантів на Бахмутському напрямку, однак поки що тривають надважкі бої, зокрема через активні обстріли з боку ворога.

Чому Бахмут настільки важливий для ворога

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий напередодні відзначив, що росіянам дуже важливо захопити території на Донеччині, а диктатор Путін віддав наказ до кінця жовтня захопити Донеччину. Однак уже стає зрозуміло, що до кінця цього місяця це неможливо.

На Бахмутівському напрямку воюють "вагнерівці", керівником яких є так званий "кухар Путіна" Пригожин. Череватий зазначив, що Пригожин має особисту вигоду від війни, адже він прагне підготувати для себе підґрунтя, щоб утримувати вигідну позицію, коли влада в Росії зміниться. До того ж Пригожин використовує війну для своєї інформаційної кампанії.

Однак ціллю ворога є не лише Бахмут, радше він у планах загарбників є "проміжним етапом" для подальшого наступу на Слов'янськ і Краматорськ. Варто відзначити, що окупанти намагалися наступати на Слов'янськ, а опісля й на Краматорськ з Ізюма та Лиману. Однак ці 2 міста Збройні Сили України звільнили у межах блискавичного контрнаступу, що перекреслило ворожі плани. Тому Бахмут фактично залишається останньою надією окупантів на захоплення цих міст. Та Збройні Сили стоять на обороні міста і не пропускають окупантів. Зокрема 24 жовтня військові опублікували відео, в якому запевнили, що Бахмут стоїть і стоятиме.

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