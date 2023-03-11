Бахмут стане пам'ятником "русского міра": Світан спрогнозував, коли буде повна перемога

Після виходу ЗСУ на кордони 1991 року війна не закінчиться. Повну перемогу означатиме розвал самої Росії. Однак для цього потрібен час та зусилля.

Про це розповів полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан. Він пригадав, як в 2014 році побував у російському полоні, коли був радником губернатора на Донбасі.

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Росіяни отримують задоволення від насилля

Світан розповів, що його катували, але при цьому "відкачували". З того світу його діставав лікар.

Мене різали, а він зашивав. При тому тримав у свідомості, щоб відчувати біль. Після клінічної смерті перевіряв зіниці,

– пригадав Світан.

Весь процес окупанти знімали на плівку. Полковник підсумував, що росіяни хворі, оскільки отримують задоволення від насильства. Про це свідчить також відео з розстрілом українського полоненого за гасло "Слава Україні".

Потрібна "зона демілітаризації"

Світан переконаний, що вийти на кордони 1991 року можна за рік. Однак за умови, що буде така динаміка постачання озброєння, як у січні – березні. Однак, на думку експерта, це ще не закінчення війни. Росіяни однозначно будуть опиратись та наступати.

Буде необхідна демілітаризація частини території біля кордону. Військовий називає 150 – 200 кілометрів. Інший варіант – відселяти наших людей від кордону.

Для перемоги потрібно 10 років

Полковник виокремлює 2 етапи нашої перемоги:

Вихід на кордони 1991 року. Розвал Росії.

За його словами, влітку 2023 року ЗСУ можуть вийти на Азовське узбережжя та зачистити Крим. Аби звільнити Донбас, потрібно більше часу, але це реально до кінця цього року.

Слід запускати виробництво далекобійних ракет та виводити з ладу російські воєнні заводи. Для цього знадобиться близько 10 років. Втім, Світан впевнений, що за цей період сама Росія розпадатиметься. Економічні санкції добиватимуть російську економіку.

Бахмут стане пам'ятником "русского мира"

Наші внуки виростуть з ненавистю до росіян. Держава-агресор стає в режим ворога на кілька поколінь. Зупинити цей процес вже неможливо.

Світан наголосив, що Бахмут неможливо зараз відновити. Туди будуть привозити дітей на екскурсії з Берліна і з Парижа, щоб бачили наслідки приходу "русского мира".

Бахмут ніхто відновлювати не буде. Він залишиться пам'ятником заходу туди росіян,

– каже полковник.

Він нагадав, що на Донбасі немає низки міст. Зокрема, Авдіївка, Мар'їнка повністю зруйновані.

Як боротись з росіянами після війни

Світан підсумував, що воювати з мирним населенням в Росії ніхто не буде, оскільки українці на такі методи не підуть. Однак знищуватимуть росіян зі зброєю – тих, які заходили в Україну.

Що буде потім з Росією? Як павуки в банці, їх треба закривати, а вони самі себе виїдять. Тільки їх треба ізолювати,

– пояснив експерт.

Він додав, що з України необхідно всіх росіян забрати. Також слід подбати, аби вони не "розповзались" по світу.