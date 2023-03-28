Бахмут – символ поразки Путіна, ворог не здатен поновити професійні сили, – Маломуж

ЗСУ продовжують героїчно утримувати Бахмут й виконувати головне завдання – знищувати професійні сили противника. Поновити їх він не може – ні за пів року, ні за рік.

Мобілізовані не можуть бути вагнерівцями, десантниками та морською піхотою. Таких бійців готують 1 – 3 роки, а для цього резервів у Росії немає. Про це 24 Каналу сказав генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

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Путін провалився, а ми – виграли час

Основне завдання полягає у щоденному знищенні приблизно 750 – 1 000 осіб. Крім того, акцентує генерал, Бахмут – це символ:

незламності українського народу та наших військових;

поразки Владіміра Путіна.

"Для Путіна Бахмут – це те, що він не може взяти. За оперативним даними, він давав 16 термінів захоплення – до 9 травня 2022 року, до 1 січня 2023 року, до 24 лютого, до 1 березня і тому подібне. Все. Провал", – стверджує екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

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Ми бачимо, що у ворога немає резервів та сил працювати. Натомість у нас з'являються нові стимули.

Скептики, вважайте, що ваш формат панічних настроїв не вдався. Ми виконали завдання і продовжуємо виконувати його далі,

– констатував Маломуж.

Ми формуємо ті позиції, продовжує він, які сьогодні будуть потужними ударними групами. Різні аналітики говорили, що потрібно було здатися, адже немає сенсу утримувати місто.

Бахмут має стратегічне значення для оборони, для знищення ворога та для удару по особистому престижу Путіна та його командування. Тут ми перемогли,

– зауважує генерал армії.

Ба більше, додає він, ми виграли час для підготовки резервів. Наші бійці також не допустили наступальних дій на інших ділянках – Вугледар, Сватове – Кремінна, Запорізька область. Усі сили стягувалися до Бахмута та Авдіївки.

"Комплексний підхід забезпечує не лише успіх на фронті, а й передумови недопущення наступу, збереження наших сил та засобів, отримання озброєння та проходження навчання. Сьогодні ми готуємо нові резерви, які пройшли підготовку за кордоном (до 40 000), і в Україні (десятки або сотні тисяч)", – резюмував Микола Маломуж.

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